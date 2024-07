Olimpiadi Parigi 2024, la preview del gruppo A

Girone della morte quello A alle Olimpiadi di Parigi. 4 squadre che possono ambire alle medaglie olimpiche, analizziamo ora nel dettaglio.

CANADA:

PG: Jamal Murray (Denver Nuggets, NBA) , Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, NBA)

SG: Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves, NBA), Andrew Nembhard (Indiana Pacers, NBA)

SF: RJ Barrett (Toronto Raptors, NBA), Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder, NBA), Dillon Brooks (Houston Rockets, NBA)

PF: Trey Lyles (Sacramento Kings, NBA), Kelly Olynyk (Toronto Raptors, NBA)

C: Khem Birch (Girona, Spain), Melvin Ejim (Unicaja Malaga, Spain), Dwight Powell (Dallas Mavericks, NBA)

Coach: Jordi Fernandez

Super roster e medaglia come obbiettivo dichiarato. Reduci da un Mondiale da protagonisti, il Canada aggiunge una superstar come Jamal Murray ad un roster già fortissimo. Jamal Murray e Shai Gilgeous-Alexander sono una coppia di guardie da livello USA Basketball. C’è profondità e qualità, forse con un leggero deficit sotto canestro nel caso di appuntamenti importanti contro i big man di questa competizione. Attenzione a questo Canada.

AUSTRALIA:

PG: Patty Mills (Miami Heat, NBA), Josh Giddey (Chicago Bulls, NBA), Matthew Dellavedova (Melbourne United, Australia)

SG: Dyson Daniels (Atlanta Hawks, NBA), Dante Exum (Dallas Mavericks, NBA)

SF: Josh Green (Dallas Mavericks, NBA), Joe Ingles (Minnesota Timberwolves, NBA), Jack McVeigh (Houston Rockets, NBA).

PF: Nick Kay (Shimane Susanoo Magic, Japan), Duop Reath (Portland Trail Blazers, NBA)

C: Jock Landale (Houston Rockets, NBA), Will Magnay (Tasmania JackJumpers, Australia)

Coach: Brian Goorjian

Squadra da non sottovalutare quella dei Boomers, con esperienza e tanta capacità di giocare competizioni del genere come l’Olimpiade di Parigi 2024. Veterani come Patty Mills, Matt DellaVedova e Joe Ingles, talento NBA come Giddey, Exum e Daniels e difensori di livello come Josh Green per esempio. I Boomers sono una squadra che ha già fatto sudare Team USA in amichevole e che venderà carà la pelle in questo terribile Girone A delle Olimpiadi di Parigi 2024.

GRECIA:

PG: Thomas Walkup (Olympiacos Piraeus, Greece), Nick Calathes (AS Monaco, France),

SG: Giannoulis Larentzakis (Olympiacos Piraeus, Greece), Dimitris Moraitis (Panathinaikos Athens, Greece), Vassilis Toliopoulos (Aris, Greece)

SF: Panagiotis Kalaitzakis (Panathinaikos Athens, Greece), Vassilis Charalampopoulos (Turk Telekom Ankara, Turkey), Kostas Papanikolau (Olympiacos Piraeus, Greece),

PF: Nikos Chougkaz (Peristeri, Greece), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, NBA), Dinos Mitoglou (Panathinaikos Athens, Greece).

C: Georgios Papagiannis (AS Monaco, France),

Coach: Vassilis Spanoulis.

Giannis Antetokounmpo è la stella di questa Grecia che arriva alle Olimpiadi di Parigi 2024 con grande entusiasmo e carica. Coach Vassilis Spanoulis ha subito impressionato e ottenuto il risultato tanto atteso, ovvero la qualificazione al maggior torneo internazionale assoluto che mancava da tanti, troppi anni per i greci. Nucleo Panathinaikos e Olympiacos a supportare Giannis, oltre al neoduo monegasco Calathes-Papagiannis. Squadra di livello e pericolosa.

SPAGNA:

PG: Alberto Díaz (Unicaja Malaga, Spain), Lorenzo Brown (Panathinaikos Athens, Greece)

SG: Álex Abrines (FC Barcelona, Spain), Sergio Llull (Real Madrid, Spain)

SF: Darío Brizuela (FC Barcelona, Spain), Rudy Fernández (Real Madrid, Spain), Xabi López-Arostegui (Valencia Basket, Spain)

PF: Juancho Hernangómez (Panathinaikos Athens, NBA), Usman Garuba (Golden State Warriors, NBA)

C: Santi Aldama (Memphis Grizzlies, NBA), Jaime Pradilla (Valencia Basket, Spain), Willy Hernangómez (FC Barcelona, Spain)

Coach: Sergio Scariolo

Otra vez, España. Sesta olimpiade per Rudy Fernandez, degna conclusione di una carriera leggendaria per l’ala del Real Madrid. Qualche sofferenza di troppo nel PreOlimpico, ma Coach Sergio Scariolo ha raggiunto l’obbiettivo e qualificato la Spagna a Parigi. Veterani come Llull e Rudy, tanta responsabiità a Lorenzo Brown e Santi Aldama e la necessaria qualità dei fratelli Hernangomez. Parte leggermente sotto la Spagna ma guai a dare per spacciata una squadra con così tanta esperienza e qualità.