Olimpiadi #Paris2024: Canada a punteggio pieno grazie ai suoi NBA e ai Quarti! Australia lotta ma cede nel secondo tempo

Australia e Canada si affrontano nella seconda partita del girone A, dopo la vittoria spagnola sulla Grecia nella tarda mattinata.

QUINTETTO CANADA: Gilgeous-Alexander, Brooks, Dort, Barrett, Powell.

QUINTETTO AUSTRALIA: Giddey, Mills, Daniels, Kay, Landale.

Subito un problema importante per il Canada che dopo pochi minuti di gioco è costretta a mandare in panchina la sua stella, Shai Gilgeous-Alexander, con 2 falli commessi prestissimo. L’Australia ne approfitta e si porta avanti, con un Josh Giddey leader dei boomers. Importantissimo anche il rientro di Dante Exum, subito dentro la partita dopo aver salto l’esordio olimpico. Altissimo livello in campo, qualità eccelsa da entrambe le parti dove gli attacchi hanno spesso la meglio sulle difese grazie al notevole talento in campo. Jamal Murray prova a mettersi in ritmo ma l’Australia è concentrata e in pienamente in partita. +2 per i Boomers dopo 10 minuti di gioco.

Torna in campo Shai per il Canada ma è il suo compagno ad OKC Lou Dort ad essere protagonista in questa prima parte del secondo quarto. Difesa super e tiri pesanti per l’ala dei Thunder e sorpasso Canada. L’Australia è concentrata e si rimette subito al lavoro con un Josh Giddey MVP ma con un apporto di tutto il roster importante. Punti importanti per Daniels, Exum e anche per giocatori dalla panchina e Australia di nuovo avanti. Il finale di quarto vede il neogiocatore dei Bulls salire nuovamente in cattedra e trascinare i Boomers sul +4 all’intervallo lungo.

Dopo qualche minuto di studio nella ripresa, la partita torna ad alzarsi di ritmo e livello. Si alzano le percentuali da 3 punti e il Canada con il ritmo alto piazza il break. Per la prima volta, due possessi di vantaggio per i canadesi trascinati dalle loro stelle NBA, in particolare da un super RJ Barrett e 8-0 di parziale. Massimo vantaggio Canada e inerzia completamente dalla parte di Shai e compagni e Australia in difficoltà. Dante Exum è l’uomo in più e quello che non molla per un’Australia in un momento delicato. L’ex Barça e Partizan difende e si prende responsabilità e grazie ad un McVeigh specialista dall’arco con 2 triple, l’Australia chiude il terzo quarto a -2. We have a game.

Difese e palle perse dalle due squadre, vicine nel punteggio e con sempre meno tempo a disposizione in questo ultimo quarto. Il Canada difende fortissimo e in attacco ha la qualità per trovare soluzioni nonostante l’aggressività dell’Australia. La tripla di Barrett vale il +9 Canada a metà ultimo quarto, possibile break decisivo in favore degli uomini di Fernandez. Finisce la benzina per l’Australia che lotta sino alla fine ma non riesce a rimontare un Canada molto cinico e talentuoso che ha confermato quanto di buono fatto vedere nell’esordio contro la Grecia.

Canada qualificato ai Quarti di Finale con due vittorie nel girone A, Australia che ora affronterà la Grecia nell’ultima e decisiva partita.

CANADA – AUSTRALIA 93-83 (26-28, 19-21, 27-21, 21-13)

MVP BasketInside: RJ Barrett

CANADA: Dort 11, Alexander-Walker, Gilgeous-Alexander 16, Ejim, Murray 5, Powell 7, Lyes 3, Barrett 24, Olynyk, Nembhard 5, Brooks 16, Birch 6.

AUSTRALIA: Daniels 10, Giddey 19, Mills 8, Green, Ingles, Dellavedova, Exum 15, Landale 16, Kay 4, McVeigh 9, Magnay, Reath 2.