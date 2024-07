Olimpiadi #Paris2024: Santi Aldama e i veterani trascinano una Spagna immortale. Grecia KO e spalle al muro

Spagna e Grecia si affrontano in una sfida già fondamentale per il passaggio del turno dopo le sconfitte nella prima partita da parte di entrambe le squadre.

QUINTETTO SPAGNA: Brown, Abrines, Lopez-Arostegui, Aldama, W.Hernangomez.

QUINTETTO GRECIA: Calathes, Walkup, Papanikolaou, Antetokounmpo, Papagiannis.

Inizio forte della Grecia. Ottime percentuali dalla lunga distanza con Calathes e Papagiannis a far male, oltre al solito super Giannis Antetokounmpo. La Spagna soffre ma si aggrappa ad un Santi Aldama versione salvatore della patria e già autore di una grande prestazione contro l’Australia. L’attacco spagnolo è solo il giocatore dei Memphis Grizzlies mentre la Grecia dimostra di avere più opzione oltre alla stella dei Bucks. Dopo aver toccato anche il +8, la Grecia subisce la rimonta nel finale di quarto degli spagnoli che con la panchina cambiano l’inerzia. Chi se non Sergio Llull? Il veterano del Real Madrid segna a ripetizione, tra cui una super tripla in faccia a Giannis Antetokounmpo ed è il leader della rimonta Spagna. +1 Grecia dopo 10 minuti di gioco.

Coach Sergio Scariolo propone una zona con marcatura fissa su Giannis, difesa che manda in totale tilt l’attacco della Grecia. Impatto impressionante della panchina e dei veterani spagnoli che in un amen ribaltano tutto. La Grecia non segna più, la Spagna a ripetizione. Ci prova Larentzakis con alcuni canestri di personalità, ma la Grecia fa il gioco che vuole la Spagna e non attacca più l’area. Pradilla, non impiegato nella prima partita, difende alla grande ed è bravo a prendersi tiri importanti concessi dalla difesa. Il finale di quarto vede la fuga spagnola. Llull, Abrines e una prestazione eccezionale di squadra in questa frazione permette alla Spagna di andare al riposo lungo sul +14.

Giannis Antetokounmpo non ci sta e la stella dei Bucks inizia fortissimo il terzo quarto. Alta tensione, botte e intensità altissima in una sfida importantissima e decisiva sia per la Spagna che per la Grecia. Nonostante la difficoltà contro una difesa dura e organizzata come quella spagnola, la Grecia rimonta. Aumento di intensità difensiva anche per gli uomini di Spanoulis, Giannis uomo in missione per il suo paese e punti importanti anche da giocatori non di primo livello. E’ una tripla di Toliopoulos che da coraggio e speranza alla Grecia sul -6 a 10 minuti dal termine.

Inizio di ultimo quarto spumeggiante. Triple su triple da una parte e dall’altra e un Giannis Antetokounmpo ancora straripante. Solo un possesso di distanza tra le due squadre e una qualità altissima in campo. Prima Sergio Llull ora Rudy Fernandez. I veterani di Coach Scariolo sono fondamentali nei momenti critici della partita con triple di importanza siderale ma la Grecia ha un Vasilīs Toliopoulos versione Spanoulis, in trance agonistica. La guardia dell’Aris segna e aiuta un Giannis imperiale. La difesa però è la chiave del controsorpasso Spagna. Difesa e un Santi Aldama che torna grande protagonista nel finale. Nonostante la brutta notizia dell’infortunio di Rudy Fernandez, in uno scontro con Juancho Hernangomez a rimbalzo e costretto ad uscire dal campo aiutato, la Spagna vola nel finale e Santi Aldama è versione MVP. 3 possessi di vantaggio per la Spagna nei minuti finali, ma Giannis è l’ultimo a mollare e ci prova ancora. La Grecia arriva a -3 a 30 secondi dal termine ma la tripla di Giannis Antetokoumpo è corta e prende il ferro. La Spagna gestisce benissimo nei secondi finali e arriva una fondamentale vittoria. Grecia ora spalle al muro e ad un passo dall’eliminazione.

SPAGNA – GRECIA 84-77 (21-22, 28-13, 13-21, 22-21)

MVP BasketInside: S.Aldama

SPAGNA: Brown 7, Pradilla 7, Fernandez 10, Arostegui 0, Aldama 19, Brizuela 3, Diaz 3, J.Hernangomez 3, W.Hernagomez 11, Garuba, Abrines 8, Llull 13.

GRECIA: Walkup 5, Larentzakis 5, Moraitis, Toliopoulos 14, Calathes 8, Kalaitzakis, Papagiannis 5, Chougkaz, Antetokounmpo 27, Mitoglou 4.