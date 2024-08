Olimpiadi #Paris2024: Serbia devastante, annichilito Porto Rico

Porto Rico e Serbia si affrontano in una sfida chiave per il proseguo delle Olimpiadi di Parigi per entrambe le squadre, reduci dalle sconfitte all’esordio.

QUINTETTO PORTO RICO: Alvarado, Waters, Conditt, Pineiro, Romero.

QUINTETTO SERBIA: Avramovic, Bogdanovic, Marinkovic, Petrusev, Jokic.

La Serbia deve subito rialzare la testa dopo il ko contro Team USA e sin dal primo quarto i ragazzi di Pesic mettono alle corde i centroamericani, con Petrusev e Bogdanovic grandi protagonisti dei primi minuti di gara e artefici del +11 di parziale al 5′ (6-17). Porto Rico si affida a Ortiz, ma è troppo poco per impensierire Jokic e compagni. Il fuoriclasse dei Nuggets si accende nel finale del primo periodo, Serbia avanti 12-24 dopo 10′. Nel secondo periodo salgono i ritmi, Ortiz mette un paio di triple e per i serbi risponde Dobric. Le percentuali al tiro della squadra centroamericana sono piuttosto basse e questo permette alla squadra di Pesic di allungare ancora, con Petrusev e Jokic che confezionano il +21, 25-46. Nel finale di tempo il solito Ortiz e Aleem Ford riducono il gap, ma è troppo poco. La Serbia vola sul 35-52 dopo venti minuti di gioco e torna negli spogliatoi con la vittoria praticamente già in tasca.

Al rientro dalla pausa lunga la musica non è cambiata, anzi. Dopo i canestri di Romero e Waters in apertura, l’attacco di Porto Rico si inceppa e si apre un break devastante della Serbia, aperto e chiuso da Aleksa Avramovic e +28 serbo, 51-79. La Serbia ha bisogno di spingere sull’acceleratore per ritrovare anche la fiducia dopo la sconfitta all’esordio e il malcapitato Porto Rico viene definitivamente travolto nell’ultimo parziale, in cui trova appena sei punti nei primi cinque minuti di gioco e va sotto 57-94. I serbi regalano minuti anche alle seconde linee, ma il canovaccio non cambia. Crescono le stats dei giocatori di Pesic, Jokic sfiora la tripla doppia (14 punti, 15 rimbalzi, 9 assist), sette giocatori vanno in doppia cifra. A Porto Rico restano le briciole, 19 punti per Ortiz e pochissimo altro. La gara si chiude sul 66-107, centroamericani ad un passo dall’eliminazione.

PORTO RICO 66 – 107 SERBIA (12-24; 35-52; 51-79)

MVP BasketInside: Nikola Jokic

PORTO RICO: Pineiro 3, Conditt IV 2, J.Howard 3, Reed 3, Alvarado 2, Thompson Jr 7, Ford 6, Clavell 6, Romero 10, Ortiz 19, Toro, Waters 5.

SERBIA: Pavsic 2, Petrusev 15, Jovic 10, Bogdanovic 13, Marinkovic 4, Dobric 3, Jokic 14, Micic 13, Guduric 6, Davidovac 4, Avramovic 12, Milutinov 11.