Olimpiadi #Paris2024: Shai e Barrett trascinano il Canada. Alla Grecia non basta Antetokounmpo

La prima giornata del torneo olimpico maschile si chiude con la sfida del Gruppo A tra Grecia e Canada. Al Pierre Mauroy Stadium di Lille vincono i canadesi che conducono sin dall’inizio e sono bravi a resistere ai continui tentativi di risalita della Grecia. Il Canada va subito avanti in doppia cifra con la stella Gilgeous-Alexander in evidenza. Antetokounmpo si mette le Grecia sulle spalle e riduce le distanze al 10′ (22-26). All’intervallo il Canada conduce 48-38 e a inizio di secondo tempo arriva sul 56-40 con la tripla di Brooks. La Grecia ha il grande merito di crederci e ritorna a galla fino al -8 (68-60). A inizio di ultimo quarto la Grecia si avvicina sul -6 ma poi deve fare i conti con una buona intensità difensiva dei canadesi che resistono e sono ancora avanti di 10′ a 5′ dalla fine. La Grecia è sempre sul pezzo. Parziale di 8-0 e ellenici sul -4 a -1’16” dalla fine. Time out di Fernandez e palla perso di Lyles con schiacciata in contropiede di Antetokounmpo per il -2. Shai risponde con il tiro in sospensione dell’82-78, un libero di Antetokounmpo e il 2/2 di Murray manda i titoli di coda con l’86-79 siglato da Barrett.

Shai Gilgeous-Alexander chiude l’esordio olimpico con 21 punti e 7 assist sostenuto da un altrettanto ottimo Barrett (23 punti). Brooks si ferma a 14 e 5 rimbalzi, Dort 8 punti. Nella Grecia troppo solo Antetokounmpo (34 punt e 5 rimbalzi).