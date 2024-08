Olimpiadi #Paris2024: Sud Sudan KO a testa alta. Team USA vince senza alzare i giri del motore

Team USA torna in campo dopo la netta vittoria contro la Serbia. Avversari quel Sud Sudan che ha spaventato Team USA proprio poche settimane in amichevole.

QUINTETTO USA: Curry, Booker, Tatum, James, Davis.

QUINTETTO SUD SUDAN: Jones, Shayok, Kuol, Omot, Gabriel.

Inizio forte per LeBron James e per il suo compagno ai Lakers, Anthony Davis. Ma Sud Sudan gioca con coraggio, non ha paura e risponde colpo su colpo portandosi addirittura avanti nei primi 5 minuti di gioco. L’ex Fenerbahçe Shayok grande protagonista dell’inizio di partita. Il finale di quarto però è targato USA. La panchina degli USA, di qualità mostruosa, piazza un parzialone targato KD. Kevin Durant da spettacolo ma è ben aiutato da Derrick White e Bam Adebayo. +12 USA dopo 10 minuti di gioco.

Si alzano le percentuali e Team USA comincia a segnare con costanza dalla lunga distanza. In un amen è USA oltre i 20 punti di vantaggio con il Sud Sudan che prova a restare a galla. Carlik Jones ma in particolare Omot e Kuol si prendono responsabilità offensive e tengono vive le speranze della loro squadra. Importantissima la partita sin qui di Bam Adebayo, super dentro e fuori dall’area e bravo sfruttare lo spazio a disposizione con Joel Embiid non impiegato in questa serata. +19 all’intervallo per USA.

Nel terzo quarto gli USA peccano un pò di superficialità e non giocano al massimo. Sud Sudan è bravo a rimanere in partita, non far dilagare USA Basketball e giocare la propria pallacanestro. Jones inventa, un pò impreciso al tiro, ma c’è il trio Shayok-Omot-Kuol in grande spolvero. Ottima terza frazione per Sud Sudan, vinta 21-18 e sul -16 a 10 minuti dal termine.

Team USA spesso sembra essere superficiale, ma tanto è il talento a disposizione che basta e avanza giocare a sprazzi. Steph Curry litiga col ferro e non riesce a segnare praticamente mai ma nel finale ci pensa il leader di questa squadra, LeBron James. I minuti finali vedono Omot e Jones segnare a ripetizione per un Sud Sudan che chiude sul -17, facendo una bellissima figura e in soprattutto avendo una differenza canestri importante in vista dell’ultima partita decisiva per il passaggio del girone contro la Serbia.

USA – SUD SUDAN 103-86 (26-14, 29-22, 18-21, 30-29)

MVP BasketInside: B.Adebayo

USA: Curry 3, Edwards 13, Durant 14, James 12, White 10, Tatum 4, Haliburton 6, Embiid, Holiday 5, Adebayo 18, Davis 8, Booker 10.

SUD SUDAN: Jones 18, Omot 24, Maluach, Kuol 16, Kuany, Gabriel 2, Thor 7, Shayok 12, Makoi, Deng, Jok 7, Dech.