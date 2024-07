Olimpiadi #Paris2024: Sud Sudan nella storia, vince la sua prima partita alle Olimpiadi!

By

Sud Sudan – Porto Rico 90-79

Nella prima gara della seconda giornata del torneo di pallacanestro alle Olimpiadi di Parigi 2024, il Porto Rico parte subito con un 8-0 di parziale che dà il benvenuto ai Giochi al Sud Sudan; gli africani non demordono e tornano sul -1 (16-17), per poi chiudere la prima frazione ancora sotto di 8 (20-28). Anche nel secondo quarto sono sempre i portoricani a tenere la testa avanti, arrivando all’intervallo sul 48-54.

C’è un altro Sud Sudan al rientro dagli spogliatoi, che ammutolisce i centroamericani con un parziale di 14-2; i soliti Alvarado e Conditt IV provano a metterci una pezza, e all’ultima mini sirena il tabellone dice 71-69 per gli africani.

Nell’ultimo periodo il canestro del Porto Rico si chiude, il Sud Sudan ne approfitta e una bomba di Jones sigla il +13 (86-73) a 3 minuti dal termine che di fatto chiude la tenzone.

Il Sud Sudan vince così la sua prima storica partita di basket al torneo olimpico.

Sud Sudan: Jones 19, Shayok 15, Omot & Kuol 12.

Porto Rico: Alvarado 26, Waters 18, Conditt IV 13.