Olimpiadi #Paris2024: super Australia, Spagna KO! Landale, Mills e Giddey trascinano i Boomers all’esordio

Australia e Spagna inaugurano il torneo maschile di pallacanestro delle Olimpiadi di Parigi 2024. Subito posta in palio altissima, in un girone di ferro come quello A.

QUINTETTO AUSTRALIA: Giddey, Mills, Daniels, Kay, Landale.

QUINTETTO SPAGNA: Brown, Abrines, Lopez-Arostegui, Aldama, W.Hernangomez.

Parte forte l’Australia. I Boomers sfruttano un Josh Giddey subito ispiratissimo e già fattore offensivo, a sorpresa, in doppia cifra dopo pochi minuti. La Spagna concede tantissimo in difesa, soffre molto anche la dinamicità di Landale. Australia che cerca la fuga che con Patty Mills tocca anche il +14 nella prima frazione. Scintille tra Garuba e Green con gli arbitri che cercano di tenere calmi gli animi in una partita già importantissima per le due squadre. +10 Australia dopo 10 minuti.

L’inizio di secondo quarto è completamente differente. Sergio Llull non ci sta e di gran carisma e personalità si carica la Spagna sulle spalle, tripla su tripla. In un amen gli uomini di Sergio Scariolo tornano a -4. L’Australia però è squadra tosta e dura e non si fa intimorire. Josh Giddey continua il suo personale show, in un primo tempo a dir poco meraviglioso. Leadership, punti e assist per il neogiocatore dei Bulls e Australia nuovamente sulla doppia cifra di vantaggio. Tanta tensione, botte e arbitri che faticano a mantenere la partita in pugno. Il layup di Lorenzo Brown vale il -7 Spagna all’intervallo, in una partita ancora apertissima.

Super inizio di secondo tempo da entrambe le parti, ma in particolare dalla Spagna. Altissima intensità, canestri e triple a ripetizione e soprattutto giallorossi a -1 dopo alcuni minuti di gioco. Grande partita questa inaugurale tra Australia e Spagna. Botta e risposta, sorpasso e controsorpasso. Santi Aldama è un fattore in attacco per gli spagnoli che grazie al giocatore dei Memphis Grizzlies si portano anche in vantaggio. Australia in difficoltà? Ci pensano i veterani Mills e Landale. Il duo fa male alla Spagna, in particolare il big man dei Rockets e i Boomers toccano nuovamente il +7. Grandi percentuali per l’Australia che a 10 minuti dal termine è avanti di 9 punti.

Spagna in difficoltà, in particolare dal punto di vista fisico, ma si aggrappa all’immenso Sergio Llull. Il veterano spagnolo è l’attacco della Spagna che cerca di rimanere aggrappata alla partita e ad un’Australia notevole. Gli uomini di Sergio Scariolo tentano il tutto per tutto con Llull e Aldama unici riferimenti offensivi, arrivando a 2 possessi di distanza. Però nuovamente, una volta arrivati lì, gli spagnoli concedono un paio di canestri facili che vanificano gli sforzi. Termina la benzina in casa Spagna. Landale domina il pitturato e Patty Mills chiude la partita. E’ game set and match Australia.

Prima partita e subito spettacolo. L’Australia batte la Spagna e ottiene una preziosissima vittoria nella partita d’apertura del gruppo A.

AUSTRALIA – SPAGNA 92-80 (31-21, 18-21, 20-18, 23-20)

MVP BasketInside: J.Landale

AUSTRALIA: Daniels 13, Giddey 17, Mills 19, Green, Ingles, Dellavedova, Exum, Landale 20, Kay 8, McVeigh 13, Magnay 2, Reath.

SPAGNA: Brown 7, Pradilla, Fernandez, Lopez-Arostegui 2, Aldama 27, Brizuela 2, Diaz, J.Hernangomez 2, W.Hernagomez 14, Garuba 3, Abrines 6, Llull 17.