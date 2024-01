Olympiacos Pireo corre ai ripari: Out Milutinov e Fall, è fatta per Moses Wright del Merkezefendi

DONE DEAL.

Moses Wright to Olympiacos Piraeus.



1 month contract.

Team option to extend until the end of the season.

70K € buyout will be paid to Merkezefendi Belediyesi Denizli.



First report @Urbodo.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #Ολυμπιακός #OlympiacosBC