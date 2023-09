Olympiacos Pireo, il mercato non si ferma. Accordo per Ignas Brazdeikis dello Zalgiris Kaunas

By

Ignas Brazdeikis è praticamente un nuovo giocatore dell’Olympiacos Pireo. Si attende l’ufficialità, probabilmente in giornata o al massimo domani per la guardia lituana in arrivo dallo Zalgiris Kaunas.

Buyout di 500k pagato allo Zalgiris Kaunas da parte dell’Olympiacos Pireo che ha stretto l’accordo sulla base di un 2+1 a circa un milione di euro annuale al giocatore lituano.

Ignas Brazdeikis lascia così lo Zalgiris e vola all’Olympiacos il quale ha deciso di rafforzare il pacchetto guardie anche a causa dei problemi fisici di Shaquielle McKissic, il quale non sarà probabilmente pronto per l’inizio della stagione.