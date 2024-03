Orlando Magic, rinnovo quadriennale con coach Mosley

By

L’allenatore degli Orlando Magic resterà in sella per altri 4 anni fino al termine della stagione 2027/28, come anticipato da ESPN. Jamahl Mosley è nello staff da ormai tre anni e ha visto crescere Paolo Banchero e Franz Wagner, le due attuali punte di diamante della squadra.

L’anno scorso i Magic hanno migliorato di 12 vittorie la stagione precedente e ora sono già a 37 vittorie, più di quelle raccolte l’anno scorso (e mancano ancora 17 gare al termine della regular season). Il Play-In è sicuro, ora bisogna capire se riusciranno addirittura a qualificarsi direttamente ai Playoffs: ad ora hanno solo una gara di vantaggio su Indiana che è attualmente settima.