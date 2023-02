Panathinaikos – Pozzecco, arriva l’apertura del Presidente Petrucci: “Sta a lui, non potrei mai dirgli di no in base al nostro rapporto”

Il Presidente Gianni Petrucci ha parlato a “La Stampa” dell’offerta del Panathinaikos a Gianmarco Pozzecco, attuale Head Coach dell’Italia:

“Adesso tutto dipende da Coach Pozzecco, è tutto nelle sue mani, la decisione spetta solo a lui. Non posso dire no, bloccare, in nome di un solo contratto ciò che si è creato tra di noi, un rapporto speciale. É una sua legittima aspirazione. L’unica condizione che vorrei porre è quella di non parlare di mercato durante l’attività della Nazionale azzurra.”

Pozzecco ha rifiutato l’offerta del Panathinaikos, il quale però potrebbe tornare alla ribalta con una nuova offerta.