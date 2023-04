Pesaro regge un quarto, poi è monologo Olimpia Milano

E’ il secondo quarto quello in cui l’Olimpia decide di prendersi la vittoria su Pesaro senza troppi patemi e dopo una Pasqua divertente, in cui si è imposta 102-70. Dopo un avvio balbettante, anche perché obiettivamente la Vuelle per lunghi tratti ha tirato bene soprattutto dall’arco, ha piazzata un parziale di 16-0 per cominciare il periodo e con quello di fatto ha chiuso la partita. Le buone notizie, oltre alla vittoria, riguardano le prove di tanti giocatori normalmente poco utilizzati. Tommaso Baldasso ha giocato anche minuti importanti, nel momento della fuga, Gigi Datome ha finito la gara in crescendo e in doppia cifra.

IL PRIMO QUARTO – Pesaro parte bene, parte meglio. Due contropiedi consecutivi conclusi uno contro zero da Abdur-Rakhman danno l’avvio alla partita. Charalampopoulos segna cinque punti consecutivi. Milano non segna mai se non avvicinandosi al ferro, parte 0/5 da tre e scivola sotto 13-4 dopo poco meno di sei minuti di gara. Il vantaggio di Pesaro raggiunge i dieci punti sul 18-8 dopo due canestri in fila di Cheatham. Poi Shields completa un gioco da tre punti e Ricci su uno scarico di Shields centra la prima tripla della partita dell’Olimpia ricucendo a meno quattro e obbligando Coach Repesa al time-out. Il 9-0 lo completa Baldasso dall’angolo. Poi due tiri liberi di Totè e un canestro di Moretti permettono a Pesaro di finire il periodo avanti 22-19.

IL SECONDO QUARTO – L’Olimpia sorpassa per la prima volta dopo due minuti con un jumper appoggiato al tabellone di Devon Hall. Poi la difesa sale decisamente di tono, così la forza a rimbalzo d’attacco. Su un assist di Hall segna Ricci e Repesa deve spendere un altro time-out sul 27-22 Milano. L’Olimpia però continua, piazza un 16-0 di parziale in quasi sei minuti e vola via sul 35-22 prima di un gioco da tre convertito da Moretti. Poi si mette al lavoro Shabazz Napier con tre triple quasi consecutive, una quarta segnata da Pangos e così l’Olimpia con un secondo periodo da 31 punti ne costruisce 19 di margine, 50-31, all’intervallo.

IL TERZO QUARTO – L’Olimpia almeno in attacco riprende da dove aveva finito. Napier continua a segnare da tre, una tripla la centra anche Baldasso e il vantaggio esplode fino a più 26. Ma anche Pesaro, non appena l’intensità difensiva di Milano, torna a segnare con continuità. Soprattutto Cheatham segna a raffica sia dalla media che da tre. E’ lui a riportare Pesaro sotto i venti di differenza dopo sette minuti e mezzo. L’Olimpia però finisce in modo energico e chiude il terzo periodo sull’80-58, con un ulteriore quarto da trenta punti segnati.

IL QUARTO QUARTO – Il periodo conclusivo è di pura accademia. C’è tempo però per qualche giocata spettacolare, un alley-oop di Hall per Davies, un gioco da quattro punti completato da Napier, tre triple di Gigi Datome e una palla rubata di Hall che diventa una schiacciata tonante.

