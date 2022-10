Petrucci: “Banchero? Mira al Dream Team ma Italia non è terzo mondo. Trinchieri dice banalità. Pozzecco scelta tecnica e di marketing”

Gianni Petrucci ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, in cui ha toccato numerosi temi.

Paolo Banchero super in NBA. Sceglierà USA o Italia?:

“Gli ho scritto e in dicembre con Pozzecco e con il direttore generale Trainotti andremo a parlargli. Perché dovrebbe scegliere l’Italia? Tutti i colloqui con i genitori ci portano in questa direzione. Mira al Dream Team Usa, ma noi non siamo terzo mondo rispetto all’Nba. In azzurro può essere il numero uno”.

Su Coach Trinchieri e il Volley che “ruba” giovani alla pallacanestro:

“Trinchieri dice una solenne banalità. Sembra un buon allenatore, ma fa parte di coloro che pensano di sapere tutto. E mi fanno paura quelli così. Io rispetto e applaudo le vittorie del volley e la loro capacità di reclutamento, ma noi siamo un’altra cosa. Noi siamo professionisti e loro dilettanti. Noi abbiamo il confronto con l’Nba e loro no. Rivendico la nostra diversità”.

Coach Pozzecco:

“É una scelta tecnica e di marketing. Non tutti gli allenatori capiscono l’importanza dell’immagine. Lui ha un feeling pazzesco con i giocatori, vi invito a vedere i suoi allenamenti, ha tutto quello che serve per fare il ct. E sa accendere i riflettori sulla Nazionale”.

Sul suo carattere:

“Lo chiamo il mio Erasmo da Rotterdam, è un lucido folle. Credetemi, sa preparare le partite senza creare un clima da guerra, giochiamo a basket non operiamo a cuore aperto. Deve solo diminuire gli abbracci. E ha un altro difetto: ora più conosciuto di me”.

Su Virtus Bologna ed Olimpia Milano:

“Sono due realtà imprenditoriali e sportive eccezionali, ma non le uniche. Come possiamo discuterle? Non ho capito perché non hanno rivotato il presidente della Lega, ma nessun condizionamento. Poi certo Bologna, per una mia battuta non gradita su Ettore Messina (“può tutto tranne che salvare le anime”), ha creato un clima ostile intorno alla mia figura. Non andrò alle loro partite, non ho rapporti con la Virtus”.

Marco Belinelli e Daniel Hackett di nuovo in nazionale:

“Su Belinelli decide Pozzecco. Hackett ha avuto attenzioni uniche da noi, ma è meglio che su di lui stia zitto”.