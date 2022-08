Petrucci: “Non mi ricandiderò”

Il Presidente della FIP Gianni Petrucci ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, a cui ha dichiarato di voler lasciare la Federazione: “Intanto le dico subito che non mi ricandiderò. Penso di aver dato tutto al basket, faccio un passo indietro. Confido in un uomo di sport, magari un ex giocatore, stimo molto Datome il nostro leader in azzurro, ma non necessariamente deve essere figlio del basket, meglio un uomo che ami e conosca lo sport, questa è la figura ideale per raccogliere un’eredità prestigiosa come il basket italiano.”

Petrucci ha anche parlato di Pozzecco e del suo predecessore Sacchetti, definendo il primo “un entusiasta, un vincente” e spiegando così l’allontanamento del secondo dalla Nazionale: “Il cuore lo puoi usare come muscolo o come sentimento, sì forse sono stato un po’ brusco con Sacchetti, in quell’occasione ho usato il muscolo. Ma riconosco che ha portato risultati importanti.”

In ogni caso, secondo i “Limiti al mandato di Presidente e degli organi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, “Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati“.