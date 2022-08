Petrucelli autorizzato a lasciare il raduno della Nazionale

Al termine della gara contro la Francia John Petrucelli è stato autorizzato a lasciare il raduno.

Dopo due giorni di stop (13 e 14 agosto), i 14 Azzurri a disposizione del CT Pozzecco si ritroveranno nuovamente a Bologna per poi partire, nel giorno di Ferragosto, alla volta di Montpellier per restituire la visita ai Bleus (16 agosto, Arena Sud ore 20.30 in diretta su Sky Sport Action). Poi la Nazionale volerà ad Amburgo per la Supercup (live su Sky Sport): match contro la Serbia il 19 agosto e contro una tra Germania e Repubblica Ceca il 20 agosto.

Fip.it