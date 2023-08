Petrucelli resta a Brescia: il problema non è di comunicazione, ma tecnico

La stagione è alle porte e la Germani Brescia, come tutte le altre squadre, sta imbastendo il roster per la prossima stagione dopo un’annata che, Coppa Italia a parte, è stata abbastanza avara di soddisfazioni. La squadra di coach Magro ha saputo dimostrare, lo scorso anno, di avere potenziale per dare fastidio a tutti in Italia, ma non ha saputo concretizzare in campionato, complice infortuni e rendimento davvero altalenante.

Si riparte da due certezze: la prima si chiama Amedeo Della Valle. Fresco di rinnovo triennale, il giocatore di Alba ha deciso, dopo la tumultuosa estate passata, di legarsi a Brescia con il ruolo da protagonista principale e, probabilmente, di capitano. Il secondo grande nome in continuità con il passato è quello del coach, Alessandro Magro: il tecnico fiorentino, che aveva ancora un anno di contratto, si è visto rinnovare lo stesso di ulteriori due anni, fino al giugno del 2026. Attorno a questi due nomi si costruisce, plausibilmente, un nuovo progetto triennale che non vedrà protagonisti né il vice Emanuele di Paolantonio (accasatosi a Imola in A2), né tantomeno Isaac Jenkins (allenatore individuale). Tutte figure arrivate nello staff assieme a Magro, così come il general manager Marco De Benedetto, formalmente ancora alla corte lombarda ma destinato a una probabile partenza dopo l’estate. Una rivoluzione importante del progetto triennale lanciato dall’amministratore delegato di Pallacanestro Brescia, Mauro Ferrari, proprio con l’arrivo di Magro, De Benedetto e Della Valle.

Sul campo invece diverse conferme: rimangono Gabriel nel ruolo di “quattro” titolare, mentre in uscita dalla panchina confermati Cobbins, Akele e Cournooh. Due importanti innesti sono già stati annunciati: Miro Bilan nel ruolo di centro e Jason Burnell nel ruolo di ala piccola. Ed è proprio il destino dell’americano ex Brindisi a incrociarsi con quello del giocatore su cui le luci dei riflettori del mercato bresciano sono puntate: John Petrucelli.

Petrucelli è sempre apparso lontano da Brescia, destinato a palcoscenici più importanti come l’Eurolega, con la maglia di Milano o Bologna. Ma la Virtus conferma Abass e prende Polonara, mentre Milano vira su Flaccadori. Per John non c’è spazio e così, il 7 luglio, la società annuncia con un comunicato la sua permanenza a Brescia. L’annuncio rimane online 20 minuti circa, attirando decine di tifosi felici per la conferma di uno dei loro beniamini, ma poco dopo la società fa retromarcia, cancellando il comunicato: un errore grottesco ma che può capitare, ma che in questa storia rappresenta il minore dei problemi. L’aspetto su cui ci si dovrebbe concentrare non è quello comunicativo, ma quello tecnico. La domanda è molto semplice: come possono coesistere, in una squadra che ricordiamo non disputerà competizioni europee, due giocatori come Burnell è Petrucelli? In questi giorni in cui tutte le fonti, a partire da Magro, danno quest’ultimo come parte di Brescia anche il prossimo anno (anche se non c’è un comunicato come avvenuto per tutti le altre conferme alla data in cui stiamo scrivendo), ce lo domandiamo e proviamo anche a darci una risposta: un laconico e preoccupante “non lo sappiamo”.

Burnell è un giocatore importante, inutile nasconderlo. Può giocare nello spot di ala piccola o ala grande e, al momento dell’annuncio, era stato salutato come il sostituto di Petrucelli, che ai tempi sembrava lontano da Brescia. Caratteristiche diverse tra i due giocatori: uno (Burnell) più “pesante” dal punto di vista fisico, meno esplosivo e realizzatore, l’altro (Petrucelli) più rapido ed adatto a difendere sul perimetro, ma che può soffrire mismatch in post basso. Da questo punto di vista i profili possono anche essere compatibili, essendo molto complementari. Ma i due, tra molte differenze, condividono una caratteristica: sono talentuosi e per questo, giustamente, esigono un minutaggio di un certo tipo. Burnell viene da una stagione da 29.1 minuti di media a partita, mentre Petrucelli 25.1: appare chiaro come nel ruolo emerge il fatto che non ci sono abbastanza minuti per soddisfare entrambi, un problema analogo a quello accaduto lo scorso anno con Della Valle e Massinburg, con il secondo che si è dovuto “accontentare” del ruolo di sesto uomo a meno di 18 minuti di media ad allacciata di scarpe. La guardia ex Limoges ha subito non poco questo ridimensionamento, performando male nella prima parte di stagione e riprendendosi parzialmente solo nel girone di ritorno. La situazione sembra purtroppo analoga, con Burnell che non può e non deve essere considerato la riserva di Petrucelli e viceversa.

E allora la domanda sorge spontanea: come si risolve questa situazione? C’è chi ipotizza che Petrucelli possa giocare nel ruolo di guardia tiratrice, con Della Valle da playmaker, ma questa è una ipotesi che ci sentiamo di escludere. Ciò non vuol dire che non potremo vederla proposta da Magro in determinati frangenti, ma non sarà così che giocherà Brescia, che si sta ancora muovendo sul mercato per assicurarsi un playmaker straniero titolare. L’altra opzione è che Burnell copra anche alcuni minuti da cambio di Gabriel: questa opzione è sicuramente più realistica e semplice da un punto di vista tattico, ma andrebbe a marginalizzare il ruolo di Akele, che a quel punto si troverebbe davanti due giocatori nel proprio ruolo nelle gerarchie. Insomma, da ovunque si guardi la situazione, la coperta è corta.

E allora sorge una domanda, che potrà essere una blasfemia: era davvero così necessario trattenere Petrucelli? Chi sta scrivendo ha imparato ad amare questo giocatore, ma ha anche imparato ad apprezzare maggiormente altre due cose: una rotazione “asciutta” e una gerarchia chiara tra i membri del roster. Due fattori, questi, drammaticamente mancati nella gestione tecnica della stagione appena trascorsa. Brescia l’anno scorso si è messa nelle condizioni di mettere in difficoltà lo staff tecnico, che ha gestito la rotazione in modo discutibile in molte situazioni, non ultime la sanguinosa trasferta a Scafati (12 a referto, 11 se non si considera Laquintana che ha giocato 1’, nessuno sopra i 25’ di utilizzo tranne Della Valle) e quella, altrettanto deludente, di Ankara (anche qui 12 sul parquet, 11 senza Moss impiegato 1’). Così facendo non si è mai creata una vera amalgama tra i titolari, alcuni giocatori non sono stati responsabilizzati a sufficienza e il ritmo di gioco spesso è mancato, risultando altalenante tanto quanto i risultati della Germani. E’ questa la sola causa dell’annata opaca? Assolutamente no: infortuni ed episodi girati male hanno avuto un peso specifico determinante, ma sono questioni che una società non può controllare. Una società sportiva deve mettersi nelle condizioni di poter incappare in meno fattori negativi possibili che lei stessa può essere in grado di controllare o influenzare. Ad oggi la conferma di Petrucelli non va in una questa direzione.

La risposta dunque alla domanda posta sopra è semplice: no. E se saremo non smentiti, come chi scrive si augura, non potremo fare altro di essere contenti. Pensare a un nome, munito di passaporto italiano, meno “ingrombante” da un punto di vista di minutaggio, sarebbe stata una soluzione sicuramente più sensata nell’ottica di dare equilibrio al roster e permettere a giocatori sia come Burnell che come Petrucelli di potersi esprimere sugli standard a cui ci hanno abituato negli ultimi campionati.