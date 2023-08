PJ Dozier al Partizan: “Entusiasta per la mia prima esperienza all’estero. Ho sentito parlare benissimo di Obradovic” 

In questa nuova stagione il talento americano Perry Dozier è entrato a far parte della rosa del Partizan di coach Obradovic. Dopo varie esperienze in NBA (Denver Nuggets, Sacramento Kings), il cestista statunitense approda così nella capitale serba: giocherà sia in Lega Adriatica sia in Eurolega. Lo ha comunicato la società del KK Partizan sul proprio sito istituzionale, pubblicando anche le prime dichiarazioni dell’atleta per presentarlo al pubblico e ai propri tifosi.

Così PJ Drozier all’arrivo nel nuovo club: “per la prima volta da giocatore lascio gli Stati Uniti. Normale che all’inizio c’è un minimo di nervosismo. Subito dopo aver sentito parlare bene dell’ambiente [di Belgrado, ndr.], il nervosismo si è però trasformato in un grande entusiasmo. Ho sentito buone cose sul club e anche riguardo all’allenatore – tra i migliori in circolazione, perciò non vedo l’ora di iniziare con loro questa avventura”.

Per quanto riguarda il suo ruolo in campo con la compagine di coach Obradovic, Drozier ha sottolineato la duttilità che lo contraddistingue: “in campo posso giocare in diverse posizioni e almeno in tre ruoli diversi. La posizione che prediligo è quella in cui riesco a essere più utile al gioco all’interno degli schemi. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra”.