Procura Federale apre un fascicolo sullo striscione “morte di Ettore” durante Virtus Bologna – Olimpia Milano

La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che la Procura federale ha aperto un fascicolo per appurare le responsabilità in ordine all’esposizione, durante la gara di ieri, 2 gennaio 2023, tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano, di uno striscione recante la frase <>, riferimento esplicito alla “morte di Ettore” contenuta nel ventiduesimo capitolo dell’Iliade. Un messaggio di una gravità inaudita, un messaggio di violenza che non può e non deve trovare albergo nei nostri palasport, nel nostro movimento sportivo.

Comunicato FIP