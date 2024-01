Pubblico LBA – Nel girone d’andata sfiorati i 4 mila spettatori di media

Confermando un trend inaugurato nella scorsa stagione, dopo i due anni contrassegnati dalla pandemia, la Serie A UnipolSai chiude il girone di andata 2023-24 in aumento dell’11% salendo dai 3.570 spettatori del girone di andata della scorsa stagione ai 3.968 di questa. Da segnalare la percentuale di riempimento degli impianti che passa dal 63% della scorsa stagione al 73% della attuale, con 7 società sopra l’80%.

Un altro dato importante da evidenziare è che, se confrontiamo i dati di questa stagione con quelli delle prime 15 giornate della stagione 2019/20 (l’ultima prima della pandemia) prendendo in considerazione soltanto le squadre che hanno militato in serie A in entrambe le stagioni, si registra un incremento del 3%: 4.280 in questa stagione contro una media di 4.169 del girone di andata del campionato 2019/20.

In particolare, 6 delle 13 società che sono state presenti in entrambe le stagioni hanno avuto un incremento e altre 2 (Reggio Emilia e Venezia) sono praticamente tornate al valore dell’ultima stagione prima del COVID (rispettivamente -1% e -4%).

Anche la percentuale di riempimento torna ad avvicinarsi a quella della stagione 2019/20 arrivando al 73% contro il 76% della stagione 2019.-20.

“Si tratta di dati importanti che confermano che siamo sulla strada giusta per avere sempre più pubblico nei nostri palasport a godere dal vivo dello spettacolo della Serie A – afferma il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini -. Merito del grande e continuo lavoro della Lega e dei nostri club, impegnati a creare uno spettacolo sempre più appassionante, dentro e fuori dal campo , in un campionato particolarmente equilibrato ed avvincente”.

A MILANO LA MAGGIOR AFFLUENZA MEDIA CON OLTRE 9 MILA SPETTATORI, PESARO SUPERA QUOTA 5 MILA. VARESE, BRESCIA E TREVISO OLTRE 4 MILA

È ancora l’EA7 Emporio Armani Milano a guidare la classifica per affluenza con 9.121 spettatori di media in aumento del 15.3 % rispetto alla scorsa andata, seguita dalla Virtus Segafredo Bologna con 6.024 (in aumento del 10.8%).

Alle loro spalle la Carpegna Prosciutto Pesaro è l’unica a sfondare quota 5 mila con una media di 5.151. Poi 3 squadre oltre quota 4 mila: l’Openjobmetis Varese con 4.573, Germani Brescia con 4.361 e NutriBullet Treviso con 4.083.

La percentuale di riempimento dell’Umana Reyer Venezia resta ancora la più alta con il 94% con Varese che si attesta seconda con il 90%.

INCASSI TOTALI OLTRE QUOTA 6 MILIONI DI EURO: IN TESTA LA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Gli incassi della Serie A UnipolSai nel girone di andata raggiungono quota 6.329.711 € per una media di 52.748 00 €.

Guida la classifica la Virtus Segafredo Bologna sfiorando il milione di euro (921.460 €, 131.637 € di media).Segue l’EA7 Emporio Armani Milano con 774.923 € ed una media di 110.703 €.

LE 5 GARE CON MAGGIOR PUBBLICO

Sono tutte di Milano le 5 gare con maggior affluenza: la prima è EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna con 11.975 spettatori. Seguono le gare con l’Estra Pistoia (10.215); NutriBullet Treviso (9.729); Umana Reyer Venezia (8.695); Carpegna Prosciutto Pesaro (8.264).

LE 5 GARE CON MAGGIOR INCASSO

La gara tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, oltre a far segnalare la maggior affluenza, ha portato al maggior incasso dell’andata con 204.420 €.

Le altre 4 gare con più incasso si sono disputate alla Segafredo Arena in casa della Virtus Bologna: contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (7.917 spettatori per 186.583 € di incasso); Bertram Derthona Tortona (6.501 spettatori e 139.006 €); l’Umana Reyer Venezia (6.317 spettatori per 138.532 €) e la NutriBullet Treviso (6.424 spettatori con 136.891 € ).

legabasket.it