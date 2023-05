QF G3 – Dinamo Sassari avanti nella serie, Reyer Venezia cade anche in terra sarda

Una straordinaria Dinamo si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti di finale playoff Scudetto, battendo Venezia 80-69 al termine di un match di grande intensità che il Banco agguanta grazie alla pazzesca difesa per 40 minuti. Jones spezza l’equilibrio nel 3° quarto con una fiammata decisiva, Diop e Gentile hanno impatto, Venezia ci prova con gli italiani ma Sassari agguanta il successo, il PalaSerradimigni esplode di gioia, ma il lavoro non è ancora finito. Sabato alle 21:30 gara 4.

DINAMO – VENEZIA 80-69 (22-20 /41-35 / 65-49)

MVP: Jones spezza la partita nel 3° quarto con una fiammata pazzesca, due canestri importanti anche nell’ultimo decisivo quarto, finisce con 15 punti e 5/9 dal campo

CHIAVI DEL MATCH: la difesa di Sassari continua per 40 minuti

LE STATISTICHE COMPLETE DEL MATCH

START

Bucchi decide di partire con il solito quintetto in versione playoff ovvero Dowe da playmaker, Kruslin da guardia specialista che va su Bramos, Jones è l’ala piccola, Bendzius l’ala forte (-8 punti da 1.500 in serie A), Stephens il centro. Venezia ha Spissu in cabina di regia con Granger di fianco, Parks da numero 3 con Willis e Watt dentro l’area.

IMPATTO

Coreografia da brividi al palas, la Dinamo parte con grande aggressività ma Venezia è pronta, Jones fa subito due falli nel duello con Parks (5 falli a 1 dopo 2’ e Bucchi richiamato), Bendzius è carichissimo con due triple, Sassari cerca più volte di fare un minibreak (10-6) ma la Reyer è nel match mentalmente e fisicamente, rintuzzando ogni allungo del Banco. Scelta diametralmente opposta del coach di Venezia, la Dinamo tira 13 volte da tre punti nel primo quarto e una sola da due, Willis è il migliore della Reyer con 9 punti (22-20)

LA DINAMO COMBATTE

Raspino ci mette grandissima energia, Diop parte subito bene, ma la Dinamo viene sfidata nel tiro da 3 punti e abbassa le percentuali (4-16 3p), Venezia ne approfitta con solidità e lucidità, firmando un parziale di 9-0 (22-27). Sassari reagisce da grande squadra, lotta difensivamente su ogni pallone, sporca le linee di passaggio, Robinson trova uno sprazzo chiave per il contro parziale di 7-0 (29-27), partita bellissima e tiratissima. Bucchi cerca di trovare le contromisure, la Dinamo difende e non si risparmia, Venezia vuole attaccare Jones che ha 2 falli, Dowe si mette definitivamente nel confronto prima in post basso poi con un assist per Stephens (33-29 e time out Reyer). Tessitori è pericoloso sul pick and roll, Willis mette in difficoltà il Banco anche con il mid range, Bucchi è costretto al time out (34-33)

Raspino è fondamentale difensivamente, Gentile dà un contributo eccellente, un tap-in di Robinson sulla sirena regala un vantaggio a Sassari al 20’ (41-35)

JONES SPEZZA L’EQUILIBRIO

La Dinamo riparte con grande slancio nel 3° quarto, Jones è rimasto mentalmente nel match (2 falli dopo 1 minuto nel 1° quarto) e infila 5 punti consecutivi, Stephens vola in contropiede (48-35) e time out Venezia. Kruslin è incollato a Spissu, Sassari sente l’odore del sangue e spinge a mille, ancora determinanti i rimbalzi d’attacco e le palle vaganti, Jones picchia un’altra tripla pesantissima e fa esplodere il PalaSerradimigni. (55-37). Spissu prova a spezzare il ritmo al Banco, Diop entra ancora con grande energia, la Dinamo tiene difensivamente e concede solo 7 punti a Venezia in 7 minuti (60-42). Dowe, Kruslin e Stephens hanno 3 falli, il Banco prova ad usare la lucidità per muovere la palla, solo 1 persa in tutto il quarto e 13/18 da 2 punti che fa una grande differenza. (63-42). De Nicolao e Moraschini cercano di girare l’inerzia e firmano 5 punti consecutivi, Bucchi spende il time out a 1’30” dalla fine (63-47). Gentile legge bene le situazioni di pick and roll e esegue con lucidità, il Banco perde qualche tiro libero, ma chiude avanti 65-49 al 30’

Venezia gira l’inerzia della partita con gli italiani e la difesa, De Nicolao, Moraschini e Tessitori producono il break, Bucchi è costretto a fermare tutto con la Reyer che rientra (65-55 e parziale di 0-8). Jones è provvidenziale ma Venezia è tornata in partita anche mentalmente, Sassari riproduce il massimo sforzo per chiudere l’incontro e alza ancora l’intensità difensiva, Dowe ruba e va a schiacciare in contropiede per il 72-57 che fa esplodere il palas. Venezia prova con due 4 insieme ma non funziona, Kruslin mette una tripla pesantissima (75-57). Spissu prende un antisportivo e confeziona il gioco da 3 punti, non è ancora finita, si accende la tensione, Diop fa una giocata pazzesca stoppando Spissu ma la Reyer è ancora viva (77-64). Willis guadagna tiri liberi, Venezia tenta il tutto per tutto e va in contropiede per il gioco da 3 punti di Parks (77-69). La Dinamo si innervosisce, Moraschini ha la bomba del -5 ma Gentile, tra i migliori in campo firma la tripla che chiude il confronto, Sassari va in vantaggio 2-1 ed è ad un passo dalle semifinali Scudetto

Sassari, 18 maggio 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna