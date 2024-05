Real Madrid, i timori ora sono conferme: Gabriel Deck stagione finita, il ginocchio va KO

By

Stagione finita per Gabriel Deck.

Sfortuna incredibile per il Real Madrid e per l’argentino, costretto a saltare la seconda Final Four consecutiva. Anche lo scorso anno il ginocchio era andato KO e aveva costretto Gabriel Deck a saltare la F4 di Kaunas. Quest’anno fatale è stato uno scontro a rimbalzo con il suo compagno Guerschon Yabusele, ieri nella partita contro Valencia, che ha mandato KO il legamento collaterale del ginocchio destro.

Qui il comunicato del Real Madrid:

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Gabriel Deck por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Pendiente de evolución.“