Reed guida la rimonta di Brindisi che al fotofinish supera Brescia

Nella quarta giornata di LBA, la Happy Casa gioca un super ultimo quarto e trascinata dal talento di Marcquise Reed rimonta e ha la meglio su una Germani Brescia che con Caupain ha il tiro della vittoria che si infrange sul ferro.

HAPPY CASA BRINDISI – GERMANI BRESCIA 82 – 81 (23-27, 14-12, 19-26, 26-16)

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Bowman, Reed, Burnell, Mezzanotte, Perkins

QUINTETTO GERMANI BRESCIA: Caupain, Massinburg, Petrucelli, Gabriel, Cobbins

PRIMO QUARTO:

La tripla di un ispirato Petrucelli apre le danze al PalaPentassuglia; invece, Brindisi risponde con il sottomano di Reed e i tre punti di Bowman. Fin da subito regna l’equilibrio con le due compagini che ribattono colpo su colpo. La formazione di Vitucci prova a tenere sempre un minimo vantaggio dalla sua, anche grazie alle triple di Mezzanotte e Burnell, mentre Brescia trova dalla panchina con Della Valle, Odiase e l’ex Cournooh i punti preziosi per sorpassare i padroni di casa negli ultimi minuti e chiudere il quarto sul 23-27.

SECONDO QUARTO:

Mascolo e Perkins impattano sul 27-27, dall’altra parte la tripla di Cournooh rimette la Germani davanti. I ritmi alti e una elevata fisicità dei lombardi creano confusione nella squadra brindisina che vede gli avversari per la prima volta andare sul +8, 27-35. I punti di Mascolo, Bayehe e Reed rimettono la gara in equilibrio. Così, dopo i primi 20’ Brescia è avanti di sole due lunghezze: 37-39.

TERZO QUARTO:

La leonessa ricomincia forte grazie a ben tre triple in fila ad opera del trio Caupain-Massinburg-Gabriel che inducono Vitucci a chiamare subito timeout. I pugliesi continuano però ad essere troppo passivi in attacco, facendo girare poco la palla e di conseguenza, la squadra di coach Magro ne approfitta allungando il divario fino ad arrivare al +9 grazie al canestro di Odiase che chiude il terzo periodo con il punteggio di 56-65.

ULTIMO QUARTO:

Nei primi minuti di quarto il copione sembra non cambiare, l’inerzia è in mano alla formazione bresciana che controlla e mantiene un vantaggio che oscilla tra i sette e i nove punti. La svolta del match si ha con un quintetto fisicamente importante messo in campo da Vitucci: Reed, coadiuvato da un prezioso Mezzanotte, accende tutto il PalaPentassuglia che trascina i propri beniamini alla rimonta sulla Germani. Mancano 3′ e i due punti di Perkins mettono la sfida in perfetta parità, 74-74. Per gli ospiti sale in cattedra tutto il talento di Caupain che spara la tripla del +3, ma trova un super Reed che risponde concretizzando il gioco da tre punti. Nell’azione successiva Caupain colpisce ancora dall’arco, ma trova sempre la risposta di Reed che non ci sta assolutamente a mollare. Dopo il canestro di Reed, Massinburg fa uno su due dalla lunetta portando i suoi ad un nuovo +3: 78-81. Quando mancano 36” Vitucci chiama timeout per disegnare gli ultimi attacchi: Bowman si prende la responsabilità di penetrare e trovare i punti del -1; nell’altra metà campo la tripla di Della Valle prende solo il ferro, così Reed prende il rimbalzo e in contropiede subisce il fallo che lo manda in lunetta dove resta freddo facendo due su due per il nuovo vantaggio brindisino. La leonessa, all’uscita dal timeout, ha soli 9” per trovare il canestro della vittoria. La palla viene affidata al giocatore più caldo, ovvero Caupain che non riesce però a trovare la via del canestro e allora può partire al festa tra i tifosi di casa. Il risultato finale è 82-81.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 4 (0/2, 0/2, 3 r.), Burnell 6 (0/2, 2/4, 5 r,), Reed 19 (7/12, 3 r.), Bowman 13 (3/7, 2/9, 6 r.), Mascolo 8 (3/4, 6 r.), Mezzanotte 9 (2/5, 1/2, 3 r.), Riismaa 4 (1/1, 0/2, 3 r.), Bayehe 3 (1/3, 3 r.), Perkins 16 (4/7, 1/2, 5 r.), Vitucci ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 4 (0/1, 1/3, 4 r.), Massinburg 12 (3/7, 1/4, 4 r,), Della Valle 10 (2/6, 1/5, 3 r.), Caupain 22 (3/7, 5/6, 3 r.), Petrucelli 11 (4/5, 1/2, 1 r.), Cobbins 2 (1/3, 3 r.), Odiase 10 (4/6, 5 r.), Burns 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Cournooh 8 (1/4, 2/4, 2 r.), Moss (3 r.), Akele (3 r.), Tanfoglio ne. All.: Magro.

BASKETINSIDE MVP: Marcquise Reed 19 punti

PROGRESSIVI: 23-27, 37-39, 56-65, 82-81