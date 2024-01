Reggio batte una coriacea Cremona dopo 40 minuti di battaglia

Reggio ritorna alla vittoria battendo una Cremona mai doma che non hai mollato e nell’ultimo quarto è stata brava a rimetterla in gioco e sembrava che potesse farla sua. Forse lo sforzo fatto nei primi minuti è stato pagato e Reggio Emilia ne ha approfittato riprendendo in mano una partita che sembrava persa. Miglior giocatore per i reggiani è stato Smith che chiude con 14 punti, soprattutto segnati nel momento decisivo della partita, buona la prova anche del giovane Faye che chiude con 12 punti ed un 6/8 ai liberi. Per Cremona un solido Denegri chiude con 19 punti, seguito da Zegarowski ed Ebua entrambi con 12.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Gallowey, Faye, Grant

Vanoli : Ebuoa, Zegarowski, Denegri, Lacey, Golden

Primo quarto : Avvio con le squadre che si affrontano a viso aperto, Reggio trova la strada interna attaccando l’area, Cremona si affida al tiro pesante, 10-8 dopo 3 minuti di gioco. Zegaroswki infila la sua terza tripla di fila su 3 tiri, replica Gallowey per la sua prima tripla, 13-14. Si lotta su ogni pallone con i giocatori che non si lesinano a buttarsi sul parquet, Golden trova dalla lunetta 4 liberi per il 17-18 a 3 minuti dalla fine. Il quarto si chiude col la tripla di Hervey, i liberi di Uglietti, mentre per Cremona arriva l’errore di Mccullogh per il 24-18.

Secondo quarto : primi 2 minuti gioco con solo un canestro realizzato, Zanotti dalla linea della carità, da Denegri il primo canestro dal campo, tripla 24-22. Hervey infila la tripla in transizione per il +4 di Reggio, Mccullough trova il meno 2 sulla sirena dei 24” e Priftis chiama il suo primo time out, 29-27. Allungo Reggio dopo il time out con i canestri Smith,tripla e quello di Gallowey in entrata, questa volta è Cavina a fermare il gioco. Nel finale Hervey trova il canestro del +9 mentre Denegri sulla sirena è solo ferro, finale 40-31.

Terzo quarto: In apertura di quarto Reggio tocca il +12 con il solito hervey, cremona trova 4 punti con Golden ed Ebuoa, Smith e Weber rimettono le cose a posto, Faye trova da sotto il +11 e uno sconsolato Cavina chiama minuto, 49-38. Cremona si affida a Denegri che senbra l’unico in grado di reggere il confronto, per Reggio Faye trova 3 punti dalla lunetta per il +14 a 3 minuti dalla fine. Si sveglia Mccollouch per Cremona con 5 punti di fila, per Reggio replica Atkins 57-46. Nel finale Reggio spreca da sotto con Smith ed il tiro di Pecchia finisce sul ferro, 57-46.

Quarto quarto : Cremona in apertura prova a rientrare in partita e lo fa con 2 triple di Ebuoa e Adrian, 57-52, passi in attacco per Hervey e nuova tripla di Adrian, minuto obbligato per Priftis. Dopo il pareggio di Denegri a quota 57 Ebuoa dalla lunetta trova un sorpasso insperato sino ad ora, ma il 13-0 per Cremona la dice tutta. Hervey trova il primo canestro con la sua tripla ma il solito Denegri rimette le cose a posto dalla lunetta. L’ingresso di Vitali porta al pareggio a quota 65 a 4 minuti dalla fine, Smith trova da dentro l’area il nuovo vantaggio reggiano anche se solo di un punto, minuto per Cavina. Reggio trovain Faye e Smith gli uomini del rilancio ma è la tripla di Hervey a 1 minuto dalla fine che costringe al nuovo minuto per Cavina 75-66. Cremona ha un sussulto con Denegri ma è la schiacciata di Weber che fissa il risultato sul 78-71.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VANOLI CREMONA 78-71 (24-18,40-31,57-46 )

Unahotels : Weber 11,Camara , Cipolla ,Hervey 23,Gallowey 9 , Faye 12 , Smith 14 , Uglietti 2,Atkins 3,Vitali 3 ,Grant 2,Chillo . Allenatore Dimitris Priftis

Vanoli : Ebuoa 12,Adrian 6 ,Zegarowski 12 ,Pecchia 2 ,Vecchiola, Denegri 19 ,Lacey 2,Piccoli 2,Mccullough 7 ,Golden 8,Zanotti 1. Allenatore Denis Cavina

Arbitri : Baldini, Bartoli, Valleriani