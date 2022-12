Reggio Emilia, crisi senza fine! A Brescia arriva la settima sconfitta consecutiva

Non riesce a ripartire Reggio Emilia. Orfana di Hopkins, l’UnaHotels incassa il settimo ko di fila in campionato ed è ora sempre più sola in fondo alla classifica. Gara mai particolarmente in discussione, con Brescia che fa valere più qualità e consapevolezza nei propri mezzi, andando a guidare sostanzialmente dall’inizio alla fine la contesa e rilanciandosi dopo gli ultimi due stop. Per la Leonessa vittoria molto importante in chiave qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, visti i risultati di Brindisi e Sassari. Germani, al secondo successo in settimana, che conduce quasi sempre in doppia cifra di vantaggio su degli avversari davvero troppo molli in difesa e spreconi in attacco: 20% dall’arco è davvero troppo poco per sperare di uscire dal PalaLeonessa con una vittoria. Brescia annulla, o quasi, Cinciarini, andando a soffocare la fonte di gioco emiliana, con gli avversari che fanno il resto, nonostante un discreto impegno a rimbalzo. La squadra di Sakota non è in grado di competere nè dal punto di vista difensivo, nè balistico: non bastano le buone prove di Anim (16) e Reuvers (15) per fare il colpo grosso, al cospetto di una Brescia che si gode un’altra grande prova di Cournooh, MVP di serata (13, 7 rimbalzi, 5 assist, 26 valutazione). In doppia cifra anche Della Valle, Massinburg, Gabriel e Odiase, in una serata in cui tutti i giocatori della squadra lombarda sono promossi, regalando al PalaLeonessa una gradita vittoria natalizia. Brescia costruisce con pazienza e di squadra il vantaggio tra seconda e terza frazione, alzando man mano le percentuali dal campo e l’intensità, riuscendo a gestirla con tranquillità fino alla sirena conclusiva. Reggio Emilia invece ha bisogno di resettare e capire chi è in grado di tenere il campo: Diouf è una speranza, ma Nembhard, Olisevicius e Strautins fanno 2 di valutazione sommando le i loro tre dati in questa voce statistica. Brescia in questo senso è più grintosa, al di là delle difficoltà che oggi hanno tolto anche Nikolic dalle rotazioni di coach Magro: squadra lombarda sicuramente più tranquilla ed in grado di adattarsi alle difficoltà e ai vari momenti delle partite.

Prossima sfida per Brescia sarà in trasferta a Sassari, mentre Reggio giocherà in casa contro Pesaro.

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Quintetto Reggio Emilia: Cinciarini, Anim, Strautins, Burjanadze, Reuvers

E’ Anim a segnare i primi punti della gara, a cui rispondono subito Odiase e Della Valle. Brescia deve subito fare i conti con i due falli fischiati a Gabriel nei primi minuti, con l’ala bresciana costreta a sedersi in panchina. Anim riporta Reggio Emilia sul pareggio (8-8 al 4′), ma la Germani si affida a un Della Valle che gioca con cattiveria: è lui a ispirare un parziale 7-0 per i locali che spinge coach Sakota a chiamare timeout (15-8). Ci pensa Burjanadze a fermare il break, ma Brescia per ora è più presente in campo, sia fisicamente che mentalmente: Reggio è molto carente in difesa, con una gran difficoltà sul pick&roll centrale che spesso apre la strada ai lunghi avversari. Odiase inchioda il +9 lombardo, Reggio Emilia risponde con Vitali e Cinciarini, a provare a rimettere la formazione emiliana in scia: pian piano gli ospiti costruiscono un contro-parziale 8-0 per tornare a -1 poco prima della fine del primo quarto, che arriva sul punteggio di 21-18.

Seconda frazione che parte all’insegna dell’equilibrio, con Brescia che si scalda sulle ali di Massinburg, col texano che riporta brescia a +4 (28-24). Brescia in fiducia, con Burns ad appoggiare il +8 lombardo a metà quarto. Reggio Emilia attacca male e segna poco, sbagliando tiri ben costruiti con Vitali in primis. Burjanadze chiude il parziale dalla lunetta, ridando fiato ai biancorossi, con Anim che continua a spingere sull’accelleratore, ma Brescia si scalda a sua volta con Cournooh e Massinburg, con quest’ultimo che segna la prima tripla bresciana della serata (37-28). Timeout Reggio, ma Brescia trova ancora la tripla con Cournooh per il massimo vantaggio (+12, 40-28) fino a questo momento. Reuvers dona nuova linfa ai suoi col jumper dalla media, a cui fa seguito la tripla di Vitali, che si sblocca. 45-33 all’intervallo lungo.

Gabriel segna la bomba del +15 ad inizio secondo tempo. Reggio Emilia risponde con due triple di fila, anche grazie all’ottimo gioco a rimbalzo d’attacco, affidandosi soprattutto a Reuvers per cercare di accorciare il gap di divario. Brescia controlla tuttavia il ritmo della contesa, anche grazie a un ottimo Gabriel, rientrato in campo con grande aggressività. I problemi reggiani sono soprattutto difensivi, con poche idee sul come contrastare le numerose armi a disposizione della Leonessa, che con Della Valle allunga ancora sul +15 (56-41 al 25′). Reuvers accorcia ma Gabriel è scatenato in questo periodo, con Brescia che muove bene la palla e converte dall’arco con costanza: 59-43, timeout Reggio Emilia. Non trova la scossa l’UnaHotels, nonostante Sakota provi a mischiare le carte in gioco, e venendo punita dalla tripla di Della Valle che vale il +17 (62-45). Ci pensa Vitali a rivitalizzare i suoi, ispirando un bel parziale 7-0 in chiusura di quarto, con la penultima sirena che suona sul punteggio di 65-52.

Vitali e Diouf riportano Reggio Emilia sul -10 (67-57 al 32′). Brescia un po’ passiva in questa fase, sopratutto in difesa: Magro corre ai ripari rimettendo in campo i titolari, con Akele che manda a segno la bomba che rimette tranquillità in casa biancoblu. Leonessa che ora cerca di amministrare i restanti minuti di gara, con gli attacchi che mettono a referto pochissimi punti (73-61 al 35′) grazie a difese dinamiche e fisiche. Ci pensano Cournooh e Diouf a far correre i tassametri per i compagni, ma è ormai tardi per gli ospiti per sperare nella rimonta. La partita si spegne con il parziale di 84-77.

Germani Brescia vs UnaHotels Reggio Emilia 84-77 (21-18; 45-33; 65-52)

Brescia: Gabriel 10, Massinburg 15, Della Valle 16, Burns 5, Moss 3, Taylor 5, Cobbins 0, Odiase 10, Laquintana 2, Cournooh 13, Akele 5, Tanfoglio n.e. All: Magro

Reggio Emilia: Anim 16, Reuvers 15, Vitali 12, Cinciarini 3, Burjanadze 8, Strautins 0, Nambhard 4, Cipolla 0, Olisevicius 2, Diouf 11, Hopkins n.e.m Stefanini n.e. All: Sakota

MVP Basketinside: David Cournooh, perchè nella sua 300ma in Serie A si concede la sua miglior prova stagionale. Un jolly a disposizione di Magro, tra i migliori giocatori bresciani di questa stagione.