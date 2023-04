Reggio Emilia ecco Andre Jones: “Saranno 2 finali da vivere intensamente”

Presentato questo pomeriggio, presso la sala stampa del PalaBigi, Andre Jones è la guardia tesserata velocemente per sopperire alle assenze per infortunio di Anim e Vitali.

“Dopo l’infortunio di Vitali “, ha esordito il direttore sportivo Barozzi, “avendo riscontrato una estrema difficoltà nel reparto esterni, la società è corsa subito ai ripari per giocarsi le proprie carte per tentare di ottenere la salvezza.”

Serviva un giocatore pronto e disponibile in 24/48 ore, comunitario e dotato di esperienza già nel nostro campionato. Abbiamo individuato in Jones,( guardia di 33 anni nds ) l’uomo che si possa inserire velocemente nella squadra e che ci possa dare una mano per ottenere quella vittoria che potrebbe servire per la salvezza.

Poi è toccato a Jones presentarsi e lo ha fatto ricordando un aneddoto di 10 anni,

“ero in prova a Brescia per la mia prima esperienza in Europa e venni qua a vedere una partita, rimasi ben impressionato dall’ambiente e dal calore che questo palazzetto emanava, che mi ero ripromesso che se c’è ne fosse stato l’occasione, sarai venuto a giocare a Reggio Emilia.

Perciò quando sono stato contattato ho detto subito si, anche se per solo 2 partite.

Sono legato all’Italia in quanto ho già giocato in varie squadre e perciò conosco bene il campionato, mi sono già allenato con i miei compagni ed ho trovato una squadra con del talento a partire da Cinciarini che conosco bene.

Il coach mi ha chiesto di essere me stesso ovvero, giocare da guardia ed essere pericoloso al tiro, so che dovrò sostituire due buonissimi difensori come Anim e Vitali, ma questo non mi spaventa e farò di tutto già nella prossima partita contro una squadra pericolosa come Sassari.

Saranno 2 finali da prendere un quarto alla volta, in gare così decisive tutto può succedere è bisognerà stare sempre concentrati.”