Reggio Emilia-Pesaro, Priftis: “Dovremo imporre la nostra pallacanestro per tornare alla vittoria”

Queste le parole con cui coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida: “Giochiamo contro una squadra che sta vivendo un buon momento di forma: lo dimostrano le vittorie contro delle big come Tortona e Milano. Questo significa che hanno potenziale e qualità. Dall’altra parte invece, noi veniamo da due brutte sconfitte e l’obiettivo è quello di cambiare pelle ed invertire la rotta. Dovremo giocare una partita di grande energia e concentrazione, controllando il ritmo e imponendo la nostra pallacanestro sia in attacco che in difesa, mettendo in campo quel livello di competitività che invece nelle ultime gare non abbiamo mostrato. Per farlo dobbiamo mantenere i piedi per terra, essere più umili e realistici su quello che è il nostro livello attuale. Pesaro basa il suo gioco sulle grandi qualità perimetrali di alcuni loro atleti, dovremo essere bravi a contenere non solo i loro tiratori, ma tutte le situazioni da cui riescono ad innescare queste soluzioni dalla lunga distanza”.

La partita sarà trasmessa su DAZN ed Eurosport 2 e diretta dalla terna arbitrale composta da Bettini, Borgioni e Pepponi.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana