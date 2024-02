Reggio Emilia, presentato Tarik Black: “Sono un giocatore di squadra”

E’ stato presentato quest’oggi nella splendida cornice del “Caffè Arti e Mestieri”, uno degli sponsor della Pallacanestro Reggiana, Tarik Black neo acquisto della formazione reggiana.

Prima della presentazione il direttore sportivo Barozzi ha voluto soffermarsi sulla scomparsa di Gianni Pastarini, storico dirigente che per 40 anni è stato vicino ai colori biancorossi.

Poi è passato a presentare Black, centro che ha firmato un contratto fino a fine stagione, di cui il suo curriculum parla da solo con molte partite in NBA ed ha disputato l’Eurolega con varie formazioni. Reggio Emilia lo ha affrontato nella finale di Fiba Europe Cup persa contro i turchi del Bahcesehir.

“ Da lui ci aspettiamo rimbalzi e protezione dell’area, ma anche una varietà in attacco dove con il coinvolgimento dei compagni si potrà dare più pericolosità.”

Poi la palla è passata al centro americano, “ringrazio Reggio Emilia per avermi voluto ed di avermi dato la possibilità di tornare sul parquet. La società è di prestigio perché non si arriva in finale di una competizione sportiva a caso. Dapprima mi ha chiamato Smith, mi sono preso qualche giorno per decidere e poi una volta saputo che c’erano anche Gallowey e Weber allora mi sono deciso.

“Sicuramente volete sapere quale è il mio stato fisico perché è un po che non gioco, ma sono pronto ed allenato per scendere in campo da subito per aiutare la squadra. La scelta di fermarmi è stata solo una scelta di famiglia in quanto sia per la nascita del secondo figlio ed ora del terzo, sono voluto rimanere in America vicino alla mia famiglia.”

“Ho parlato con coach Priftis che mi ha già cominciato a parlare di cosas vuole da me e come intende utilizzarmi, mi ha spedito alcune partite con le annotazioni per far si che mi possa inserire velocemente.”

“ Io sono un giocatore di squadra, il mio compito è quello di rendermi utile alla squadra per vincere il massimo delle partite sino a fine campionato.”

“Ho scelto il numero 28 in quanto è un versetto della Bibbia”.