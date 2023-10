Reggio Emilia-Scafati, coach Priftis: “limitare le loro guardie sarà obbligatorio per vincere la partita.”

Reggio Emilia si appresta a debuttare sul parquet di casa dopo la bella vittoria in quel di Brindisi, ecco le parole di coach Dimitris Priftis:

“Ci apprestiamo a giocare la seconda partita in settimana e questo certo non è che gioca a nostro favore, ho guardato la gara di Scafati ed ho visto una squadra molto competitiva. Bisognerà sicuramente fermare le loro guardie,Logan e Robinson che sicuramente sono l’arma in più di questa squadra. Non ci dobbiamo dimenticare di Alessandro Gentile che è un giocatore che sa far bene molte cose, la difesa su di lui potrebbe rappresentare una chiave di volta della gara.

Da parte nostra dovremo sicuramente controllare molto bene la palla, cercando di avere la meglio a rimbalzo ed evitare le palle perse per non concedere agli avversari canestri in contropiede e in campo aperto.

L’utilizzo di Faye dal primo minuto ci consente di far giocare il ragazzo con più tranquillità e per poi avere nella fase cruciale di partita Atkins che è un giocatore più esperto.

Non vedo l’ora di giocare nel nostro palasport, è un ambiente che mi piace molto, so che ci sarà molto pubblico e che sicuramente si creerà una bella atmosfera.”