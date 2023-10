Reggio Emilia-Treviso, Priftis :”partita da non sottovalutare”

Dopo 2 trasferte consecutive la Pallacanestro Reggiana torna tra le mura amiche e lo fa affrontando una Treviso ancora ferma al palo. Ecco le parole di coach Priftis :

“ Torniamo a casa dopo 2 trasferte consecutive e questo mi fa molto piacere, affrontiamo una Treviso che è ancora a zero punti, ma ha avuto un calendario difficile avendo giocato con squadre molto forti. E’ una squadra di talento soprattutto negli esterni dove dispongono 2 giocatori a cui dovremo fare molta attenzione. Sicuramente vorranno giocare una partita per sbloccarsi ma noi sicuramente non sottovaluteremo l’impegno, giocando in casa davanti i nostri tifosi a cui vogliamo regalargli una vittoria. Abbiamo trascorso una settimana positiva, l’umore è buono ma ripeto vietato rilassarci anche perché considero Treviso una squadra della nostra stessa fascia. Dovremo stare attenti difensivamente nei primi secondi delle azioni in quanto amano giocare molto aggressivi, sarà assente ancora Uglietti ma credo che Cipolla e gli altri possano sopperire bene all’assenza.”