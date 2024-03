Reyer Venezia, parola a Brooks: “Abbiamo portato in campo la giusta mentalità. Quello che conta è fare giocate utili alla squadra

Jeff Brooks è stato uno dei migliori in campo domenica ed è intervenuto a margine dell’importantissima vittoria della sua Reyer Venezia contro l’Olimpia Milano.

È stata una bella partita, lo dico non solo perché la Reyer ha vinto, ma soprattutto perché siamo riusciti a dare una bella immagine di noi stessi, quel che conta di più è che siamo riusciti a giocare una partita di squadra, mettendo tanta energia, giocando bene in attacco. Nessuna squadra è perfetta, non possiamo giocare bene tutte le gare, però l’unione e la solidità di squadra sono più importanti. È una grande vittoria non perché siamo riusciti a battere Milano, ma per aver dimostrato quello che vogliamo essere da qui alla fine della stagione”.

LA STOPPATA SU MIROTIC

“Non credo che sia stata decisiva, quella di Tucker la ritengo molto più importante come i due tiri liberi realizzati da Tessitori. Quel che conta è fare giocate utili alla squadra. Sono contento di aver contribuito a questo successo. Dai, alla fine è stata una bella stoppata anche la mia”.

IL TERZO QUARTO DECISIVO

“Sì, è vero, soprattutto perché siamo ritornati sul parquet pronti per giocare, e non come era accaduto con Sassari quando abbiamo incassato un break che ci ha condizionato. In una partita rimasta a lungo punto a punto, dovevamo essere pronti a giocare dal primo all’ultimo minuto, e ci siamo riusciti. La Reyer ha dimostrato sempre la sua voglia di vincere per cui era fondamentale iniziare positivamente anche la terza frazione perché dopo la pausa l’incontro era in equilibrio”.

LA SPINTA DEI TIFOSI

“Quando gioco, non mi faccio condizionare dal pubblico o dall’ambiente esterno, tanto sono concentrato, però con Milano è stato molto difficile farlo perché tutti sembrano voler dar una mano alla squadra, in campo e sulle tribune. Abbiamo avvertito l’emozione dei tifosi che ci hanno aiutato, spero che questa atmosfera continui perché è quella che vogliamo in tutte le partite. Abbiamo dimostrato di poter competere con Milano, portando in campo la mentalità giusta. Se ce la facessimo, riusciremmo a realizzare qualcosa di speciale in questa stagione