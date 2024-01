Ricky Rubio si accorda con i Cavs per un buyout: “La mia mente in un buco nero. Ora sto meglio, ma i miei problemi mentali non sono finiti”

La carriera NBA di Ricky Rubio è iniziata nel lontano 2009 quando i Timberwolves spesero la 5ª scelta al draft. Rimase due stagioni ancora in Europa, poi dal 2011 solo NBA con tanti anni in Minnesota, ma anche Utah, Phoenix e infine Cleveland.

L’anno scorso stava facendo bene per i Cavs in uscita dalla panchina, ma purtroppo la rottura del legamento crociato – il secondo in carriera – gli ha fatto terminare la stagione in anticipo. Da lì è entrato sempre più in difficoltà, fino all’estate quando ha rinunciato al mondiale con la Spagna, fino ad allontanarsi anche dai Cleveland Cavaliers, ai quali non ha risposto per partecipare all’inizio di stagione.

Ricky Rubio era sotto contratto con i Cavaliers per questa stagione e per la prossima (parzialmente garantito) ma oggi ha deciso di accordarsi per un buyout con la dirigenza, anche perché Cleveland vuole un po’ di flessibilità salariale e uno spazio libero a roster. Secondo ESPN, Rubio potrebbe tornare a giocare ma lo farebbe solo in Spagna, ammesso che torni in campo.

Poco fa lo stesso playmaker spagnolo ha pubblicato sui social un post dove spiega i suoi lunghi mesi e ringrazia chi gli è stato vicino.

“Ciao, il 30 giugno è stata una delle notti più dure della mia vita. La mia mente è finita in un buco nero. Credevo di sapere dove stavo andando, ma non ho mai pensato di non avere la situazione sotto controllo. Il giorno dopo ho deciso di fermare la mia carriera professionistica.

Un giorno, quando sarà il momento giusto, vorrei condividere la mia esperienza con tutti voi così potrò aiutare altri per affrontare situazioni simili. Fino ad allora mi piacerebbe mantenere tutto ciò privato nel rispetto della mia famiglia e di me stesso, anche perché sto ancora lavorando sulla mia salute mentale. Tuttavia sono orgoglioso di dire che oggi sto molto meglio e che miglioro ogni giorno.

Ho voluto condividere con voi questo messaggio perché oggi la mia carriera NBA è finita.

Tutto è iniziato nel giugno 2009, notte del draft a New York. Un sogno. Dopo aver giocato 12 anni nella lega, con tutti gli alti e bassi, ho collezionato tantissimi bei ricordi e grandi legami. Minnesota, Utah, Phoenix e Cleveland. Wow. Grazie!

Una menzione speciale va a Cleveland. La mia ultima casa. So che il modo con cui tutto è finito è stato difficile. Non avrei mai potuto immaginare che l’anno si sarebbe potuto svolgere così, ma voi avete un’organizzazione eccezionale, con Koby (Altman, il General Manager) e JB (Bickerstaff, l’allenatore) che sono stati estremamente rispettosi, capendo la mia situazione e avendo cura di me come persona.

Grazie a tutti per l’amore e il supporto!”