Ricky Rubio dice stop e si ferma in vista dell’imminente FIBA WC.

Il playmaker spagnolo ha annunciato in un comunicato la sua decisione di fermarsi, senza specificare per quanto tempo, per salvaguardare la sua salute mentale.

Non si hanno notizie ulteriori, ma sembra probabile un suo forfait per il Mondiale. La federazione spagnola ha espresso il pieno supporto e appoggio a Ricky Rubio.