Roger Grimau, Coach del Barcelona: “Troppi falli tecnici fischiati con facilità a noi. Laprovittola 5 falli in 12 minuti..”

Roger Grimau è molto polemico al termine di Olimpia Milano – FC Barcelona.

Il Coach dei catalani ha parlato così:

“Riceviamo falli tecnici con troppa facilità, questo mi preoccupa. Non riesco a capire come un giocatore come Jan Vesely riceva un avviso alla prima parola che dice.”

Continua poi:

“A Nico Laprovittola sono stati fischiati 5 falli in 12 minuti. Ci sono cose che non mi piacciono assolutamente, anche se non abbiamo perso per colpa degli arbitri.”

Conclude Coach Roger Grimau del Barcelona:

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel secondo tempo ma non possiamo concedere così tanto come nella prima parte di gara. Dobbiamo lavorare per poter iniziare meglio le partite.”