Russia: la star del basket Usa Brittney Griner si dichiara colpevole per contrabbando di droga

La star del basket statunitense Brittney Griner, in carcere in Russia, si è dichiarata colpevole di contrabbando di droga durante il processo che la vede imputata a Mosca. Lo scrive l’agenzia russa Tass, che riporta la dichiarazione dell’interprete della giocatrice in tribunale: “La signora Griner si dichiara colpevole, afferma che non era sua intenzione trasportare bagagli con droghe né di commettere un crimine”. Griner avrebbe detto di avere agito involontariamente perché stava facendo le valigie in fretta. La giocatrice è stata arrestata a febbraio all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca dopo che nel suo bagaglio sarebbero stati trovati contenitori di vaporizzatori con olio di cannabis. Rischia fino a 10 anni di carcere, se condannata. Il processo della stella dei Phoenix Mercury in Wnba, due volte medaglia d’oro olimpica con la nazionale Usa, è iniziato la scorsa settimana. La prossima udienza è fissata per il 14 luglio.