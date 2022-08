Russia: la star del basket Usa Griner condannata a 9 anni per droga. Biden: “Inaccettabile”

By

La star del basket Usa Brittney Griner e’ stata condannata dal tribunale di Mosca a 9 anni di carcere per possesso e traffico di droga. E’ stata cosi’ accolta la richiesta della procura che aveva domandato una pena di 9,5 anni. Dovra’ anche pagare una multa di un milione di rubli pari a quasi 17 mila dollari. L’atleta e’ stata arrestata all’aeroporto di Mosca il 17 febbraio con l’accusa di aver introdotto in Russia prodotti a base di marijuana. Il processo era cominciato il primo luglio e Griner si era dichiarata colpevole; secondo la sua difesa, l’atleta aveva il permesso medico per usare cannabis terapeutica.

“La Russia detiene” Brittney Griner “ingiustamente. E’ inaccettabile e chiedo alla Russia di rilasciarla immediatamente”. Lo afferma il presidente Usa Joe Biden commentando la condanna.