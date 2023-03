Schio è leggenda! Valencia battuta ed è qualificata alle Final Four di EuroLeague

Per il Beretta Famila Schio il sogno diventa realtà: Final Four di EuroLeague Women, dopo 21 anni un’italiana torna tra le prime quattro d’Europa!

Buona prima metà per il Beretta Famila nella splendida cornice del PalaRomare: dopo un equilibrato primo quarto, quattro punti di Sventoraite e Howard regalano il +5 alle “Orange”, che Valencia riesce a ricucire portandosi sul 28-27 con il canestro di Torrens. Le spagnole rimangono a contatto, ma è un nuovo mini-break di Schio a portare sul 39-31 le scledensi, sei punti consecutivi per una Astou Ndour decisamente sul pezzo.

Il rientro dagli spogliatoi vede una prevedibile risposta di Valencia che con Carrera ritorna sul -2 (43-41). La squadra ospite però non riesce mai a mettere la testa avanti, e in un ultimo quarto in cui si segna col contagocce emerge chi fa canestro prima: è Schio a giocarsi meglio il finale. Sul +4 scledense, spacca la partita una gran tripla di Keys, per il 58-51: è il colpo del ko per Valencia, Schio gestisce nel finale e chiude sul 62-53, in un’autentica bolgia.

Beretta Famila Schio-Valencia Basket 62-53

AREA COMUNICAZIONE LBF