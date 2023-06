Sergio Scariolo: “Complimenti all’Olimpia Milano, difesa di assoluto livello. Teodosic? Giornata no, non ho voluto spremerlo”

Sergio Scariolo ha parlato in conferenza stampa nel post partita di gara 5 tra Virtus e Olimpia:

“Complimenti all’Olimpia, hanno meritato di vincere, giocando con più energia e lucidità di noi: la partita è stata equilibratissima, tutti i quarti sono stati con una differenza, quando c’è stata, di un solo canestro. Direi che comunque voglio battere le mani all’orgoglio della nostra squadra e dei nostri giocatori, perchè anche in una serata dove abbiamo avuto più di un giocatore importante non in vena, non hanno mai mollato, sono tornati un paio di volte a contatto, hanno dimostrato grande orgoglio competitivo una grandissima voglia di rimane incollati alla partita e provare a vincerla fino alla fine, quindi devo congratularmi con loro. E’ una partita in più, ovviamente ogni vittoria in una finale è importante, ora vedremo a Bologna e cercheremo di vincere la sesta.

Penso che dobbiamo chiederci come abbiamo fatto, in questa nostra edizione, ad arrivare ancora in partita negli ultimi 3-4 minuti piuttosto che pensare a cosa ci è mancato alla fine. Gli arbitri? Sono state una novantina di partite in questi due anni in campionato: io non ho mai parlato degli arbitri a parte nel post partita che ci ha fatto perdere il primo posto in regular season quest’anno ed è stata l’unica volta, premettendo che avevo comunque grande considerazione dell’arbitro che aveva commesso l’errore. Non ho altro da dire onestamente: andiamo avanti e pensiamo alla prossima.

Ovviamente è sempre difficile stabilire dove arrivano i meriti e i demeriti di una squadra e dell’altra. Devo congratularmi con la difesa di Milano, ma devo dire che in questi anni ho visto tante, ma tante volte, difese di grande livello su Shengelia e Teodosic e non con un risultato simile. Anche loro sono umani, fatti di carne ed ossa, per cui possono incappare in una giornata storta. Noi sin dall’inizio ci stiamo adeguando, stiamo facendo aggiustamenti nei quintetti, in attacco, in difesa, nei giochi da giocare, tutte le partite e dovremo farlo, come è ovvio che sia, anche nella sesta partita così come hanno fatto loro. Dobbiamo capire quello che è possibile correggere in un giorno per poi farlo dopodomani.

Teodosic? Semplicemente non l’ho visto in giornata e, per un giocatore di 36 anni, non ho ritenuto giusto spremere l’arancia in una serata in una serata cui non ti dava succo. Chiaramente ci aspettiamo che con una giornata di riposo e di tranquillità possa darci il suo contributo dopodomani.

I liberi? 76% non è una cattiva percentuale, poi ognuno è meglio in una parte del gioco: per noi non è una cattiva percentuale. Chiaramente alcune squadre quando tirano con questa percentuale pensano che hanno tirato peggio delle loro possibilità. Noi siamo li, penso che i liberi abbiano la loro importanza: in Gara 2 hanno avuto la loro importanza, oggi forse un po’ meno.”

Comunicato Virtus Segafredo Bologna