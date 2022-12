Sergio Scariolo: “Con un pubblico così, la squadra da oltre il 100%. Felici per essere vicino all’ottavo posto ma vedendo i nomi sopra…”

By

Sergio Scariolo ha commentato così la vittoria della Virtus Bologna sul Fenerbahçe in EuroLega:

“Congratulazioni a tutti i giocatori, hanno dato un apporto incredibile nonostante tutti i problemi di infortuni che avevamo. Siamo molto soddisfatti, ma questo è il nostro obbiettivo e vogliamo continuare a vincere per cercare di raggiungere l’obbiettivo Playoffs. Nel primo tempo abbiamo commesso errori onesti, ma avevamo di fronte una grandissima squadra che non ha mollato fino la fine.”

Su Daniel Hackett:

“Daniel ha un affaticamento alla coscia sinistra, sarà valutato giorno per giorno.”

Sul mantenere il fattore casa:

“Sentiamo molto il calore del pubblico e dei nostri tifosi. Questo ambiente ti da un plus, uno sforzo extra che pensi di non riuscire a dare o di non avere.”

Sugli infortuni:

“Forse solo a Milano abbiamo avuto il roster al completo con il solo Abass assente. Quando hai così tanti assenti, devi pregare che non succeda nulla ma ovviamente poi accade. Per questo vincere da maggiore soddisfazione così.

Sulla classifica:

“Siamo felici perché siamo solo una vittoria sotto l’ottavo posto… anche se guardi la classifica e ti chiedi chi può uscire dai primi 8 posti vedendo i nomi delle squadre che sono lì… (ride ndr.)”