Sergio Scariolo: “Fenerbahçe da Final Four, in queste serate così quasi tutti avrebbero potuto poco. Dimentichiamola in fretta”

Le parole di Coach Scariolo al termine della gara con il Fenerbahce: “C’è poco da dire, il Fenerbahce è stato molto meglio di noi e voglio fare loro le mie congratulazioni, a coach Itoudis e a tutti loro. Hanno tirato in maniera incredibile e hanno mostrato che sono legittimamente un team da Final Four. Noi non siamo riusciti a fare quanto necessario per rallentarli ma credo che in serate come queste pochissime squadre ci sarebbero riuscite. Meglio dimenticare in fretta questa partita perché ci aspetta una serie di partite molto impegnative tra campionato ed Eurolega, bisogna imparare dagli errori, andare avanti e pensare alla prossima.”