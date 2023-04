Sergio Scariolo: “Hackett grande leadership. Nostra EuroLega più che accettabile. Nessun rimpianto, non c’erano condizioni per i Playoffs”

Sergio Scariolo ha commentato così la vittoria della Virtus Segafredo Bologna sull’Olimpia Milano:

“Penso che le due squadre abbiano giocato duro, provando a vincerla anche se la vittoria della partita non era rilevante ai fini del ranking entrambe le squadre lo volevano fortemente. Gli attacchi sono stati meglio delle difese probabilmente, noi abbiamo giocato meglio il secondo tempo. Senza cali nella seconda parte siamo andati meglio, con consistenza e serietà: nel primo tempo abbiamo avuto momenti che ci sono costati piccoli gap che ci hanno portato sotto di 14-16 punti. Siamo tornati negli spogliatoi e abbiamo aggiustato un po’ di cose e l’attitudine era perfetta nel secondo tempo da parte di tutti. Siamo contenti di aver regalato una gioia e una partita divertente ai nostri tifosi e siamo contenti per la vittoria con cui abbiamo detto, speriamo, arrivederci all’Eurolega. Per la maggior parte del tempo ho rivisto l’attitudine giusta, è stata una delle basi della vittoria. Bisogna riconoscere poi la grande partita di Hackett che ha dato prova di leadership e competitività. Sicuramente avevamo chiesto alla squadra di più e si è visto di più, ma nei momenti peggiori abbiamo giocato ancora in maniera individuale e loro pieni di giocatori talentuosissimi ti puniscono con parziali positivi. Appena il tuo senso di squadra si attenua Milano è una squadra che ti castiga.”

Bilancio in Eurolega? “In generale penso che in funzione dell’organico e della salute generale abbiamo fatto una Eurolega più che accettabile, 14 vittorie è un numero molto rispettabile. Abbiamo avuto un approccio da debuttanti e quando le assenze sono diventate da 1-2 a 4-5 sono pesate abbiamo avuto un crollo che comunque siamo riusciti a diluire un po’ con la vittoria di oggi. Nella seconda parte della competizione siamo stati credo la sesta squadra di Eurolega. Abbiamo pagato all’inizio e siamo arrivati ad un momento con l’organico che non ci permetteva di competere in nessun modo: quando ti manca mezza squadra è diventato un Everest che non siamo riusciti ad approcciare. Non ho rimpianti perché non avevamo le condizioni per metterci come obiettivo di qualificarci ai playoff, ci abbiamo provato, abbiamo vinto grandi partite, abbiamo giocato grande pallacanestro per molte partite, non all’inizio e non alla fine, ma rimpianti non ci sono.”

La gara di stasera un’anticipazione dei playoff? “Faccio fatica ad identificare questa partita come specchio per i play off. Noi oggi avevamo fuori cinque giocatori che probabilmente avremo a roster nei playoff, loro non posso sapere quanti ma senz’altro anche loro, Napier, Melli per esempio che sono giocatori importantissimi, quindi le proiezioni non si riescono a fare.”

Gli infortuni? “Teodosic e Pajola sono vicini al rientro, se tutto va bene potrebbero rientrare domenica, mentre per gli altri potrebbe volerci qualche tempo in più, inutile fare tabelle. Vediamo Mannion che avrà bisogno di qualche giorno per recuperare, questa situazione della schiena ogni tanto si riaffaccia e dà fastidio e andrà rivalutato. Navighiamo a vista, è meglio, per cui non mi sento di sbilanciarmi troppo.”

