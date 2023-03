Sergio Scariolo: “Maccabi ci ha cancellato nel primo tempo. Stagione dura, tantissimi infortuni ma abbiamo fatto buone cose”

Sergio Scariolo ha commentato la pesante sconfitta della Virtus contro il Maccabi:

“Congratulazioni al Maccabi. Sono state due partite totalmente diverse. Nel primo tempo ci hanno cancellato, abbiamo sofferto la tremenda energia e velocità del Maccabi, e dei suoi giocatori atletici e fisici. Loro sono stati bravi a seguire i loro leader. Nel secondo tempo siamo andati un po’ meglio, cercando opzioni migliori. E la nostra difesa è stata migliore. Congratulazioni al Maccabi, che merita di andare ai playoff.

Non faremo i playoff? Il nostro obiettivo era di essere in corsa fino alla fine. C’erano più di 8 squadre migliori di noi, il campo l’ha dimostrato e abbiamo avuto tantissimi infortuni. E’ stata una stagione dura. Abbiamo giocato molte buone partite, fino a stasera eravamo in corsa. Ma dopo una brutta sconfitta come questa non posso essere soddisfatto, ma per un team “rookie” come il nostro credo che abbiamo fatto parecchie buone cose in questa stagione.”

Comunicato Virtus Bologna