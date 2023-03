Sergio Scariolo: “Monaco squadra più atletica dell’EuroLega. In partita finché c’è stata forza ed energia”

Le parole di Coach Scariolo nel post gara di Monaco ai microfoni di Euroleague:“È probabilmente la squadra più atletica della competizione e bisogna tirare bene da fuori. È difficile segnare contro di loro nel pitturato, soprattutto per una squadra come la nostra. Abbiamo avuto molti buoni tentativi, ma non c’è stata una grande precisione stasera. Difensivamente siamo andati bene, ma loro sono andati bene a rimbalzo per tutta la sera. Da questo punto di vista sono un’ottima squadra. Siamo stati in partita finché c’è stata forza ed energia. Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma alla fine eravamo piuttosto stanchi”.

Comunicato Virtus Bologna