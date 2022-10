Sergio Scariolo: “Virtus Bologna, vittoria importantissima. Bako? Grandissima partita contro un fenomeno come Tavares”

Dopo la gara con il Real Madrid ha parlato in conferenza stampa coach Sergio Scariolo: “Abbiamo giocato con confidenza, soprattutto in attacco. Abbiamo mantenuto le palle perse ad un livello accettabile. Siamo ancora all’inizio della competizione ma questa è una vittoria importante. La concorrenza in squadra ci vuole, è sana, abbiamo visto stasera Bako ma anche Jaiteh, penso che abbia fatto una buona partita. Bako ha fatto una partita eccellente: l’anno scorso contro il Real Madrid Bako contro Tavares mi aveva impressionato, aveva giocato senza paura contro un fenomeno come Tavares. Shengelia? Abbiamo deciso insieme che era meglio aspettare.”