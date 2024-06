Serie A: le finali scudetto in chiaro su Nove e DMAX

Olimpia Milano e Virtus Bologna sono le due squadre che per il quarto anno consecutivo si sfideranno per aggiudicarsi lo scudetto del campionato LBA 2023-24. Vinta la terza stella lo scorso anno, l’Olimpia guida il parziale dell’eterno scontro per 2 vittorie a 1 sulla Virtus, vincitrice nel 2021. La classifica di regular season però è a favore di Bologna, che ospiterà le prime due gare delle Finals e l’eventuale Gara-5.

Dopo aver trasmesso in diretta integrale le partite dei playoff, sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery andranno in onda tutte le gare delle finali scudetto: i match di Gara-1, Gara-2 e Gara-3 saranno disponibili IN DIRETTA IN CHIARO SU NOVE E DMAX, IN SIMULCAST SU EUROSPORT 2 e IN STREAMING SU DISCOVERY+. La telecronaca sarà affidata a Mario Castelli e Andrea Meneghin, mentre Giulia Cicchinè e Guido Bagatta saranno protagonisti a bordocampo con analisi e interviste pre e post-partita.

La programmazione televisiva delle finali di Serie A UnipolSai 2023-24:

Gara-1 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano: giovedì 6 giugno alle 20:30 su NOVE, DMAX, EUROSPORT 2 e Discovery+

Gara-2 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano: sabato 8 giugno alle 20.30 su NOVE, DMAX, EUROSPORT 2 e Discovery+

Gara-3 EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna: martedì 11 giugno alle 20.30 su NOVE, DMAX, EUROSPORT 2 e Discovery+

Eventuale Gara-4 EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna: giovedì 13 giugno

Eventuale Gara-5 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano: domenica 16 giugno

NOVE è al canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

I canali EUROSPORT sono disponibili su discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels

