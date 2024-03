Serie A2 F4 SF – La Fortitudo domina Trapani. Sarà finale contro Forlì

La giornata delle semifinali di Coppa Italia LNP si chiude con un PalaTiziano che ribolle di entusiasmo per Trapani Shark e Fortitudo Bologna chiamate a concludere il programma di una sabato di grande basket. Grande tifo sugli spalti per due delle protagoniste dell’intera Serie A2 con la Fortitudo che si mangia i siciliani apparsi una copia sbiadita di quelli visti finora in campionato. La squadra di Caja gioca probabilmente la miglior partita in stagione con un atteggiamento impeccabile su ogni lato del campo e danzando sulla serata negativa al tiro dei trapanesi (2/27 da tre…) che perdono così la loro terza partita in stagione.

La Fortitudo inizia subito con la marcia giusta. Freeman segna sei dei primi otto punti bolognesi mentre Trapani capisce presto che è una serata dove è difficile fare canestro e la tripla di Mian, che apre il punteggio dei granata, sarà per lungo tempo l’unica della. Nella seconda parte del primo quarto irrompe anche Ogden che segna il +11 della F (8-19) prima del 10-19 con cui suona la sirena del 10′.

La premiata ditta Freeman & Ogden confeziona il +13 della Fortitudo a inizio di secondo quarto (12-25). Trapani si affida troppo alle soluzioni individuali e beneficia delle soluzioni vincenti di Imbrò e Horton che riducono lo svantaggio. Ogden arriva a quota 14 con la tripla del 19-30, Notae si sblocca e con quattro punti in fila porta Trapani sul -7 (27-34). Prima dell’intervallo c’è il canestro dal post basso di Fantinelli, Trapani segna ancora dalla lunetta ed è la tripla di Ogden a fissare il risultato del 20′ sul 28-39 in favore dei bolognesi di Caja.

In avvio di ripresa la Flat Service trova lo slancio per affondare i colpi. Trapani continua a sparare a salve da oltre l’arco dei tre punti mentre la Fortitudo decolla spinta da Aradori nonostante i 4 falli che limitano Freeman. L’inerzia lievita a vista d’occhio sulle mani dei biancoblu che vanno in fiducia approfittando dell’incredibile serata negativa dei siciliani. La tripla di Aradoni a -6’05” dalla fine del terzo periodo scrive 33-51 per Bologna che sul finire del periodo trova spunti anche da Sergio (tripla del 42-61) e Taflaj (44-63) a testimonianza della piena fiducia. Trapani segna soltanto dalla lunetta ed è a -20 alla fine del terzo segmento (47-67).



Il quarto periodo è reso ben presto garbage time dalla Fortitudo che segna con grande continuità e con la stessa determinazione e convinzione prosegue a difendere rendendo Trapani un avversario piccolo piccolo. Panni e Aradori da tre punti mettono 30 punti di distanza tra le squadre (50-80) e tutti ormai pensano alla finale di domani. Finale 57-89 con Ogden mattatore con 24 punti seguito da Aradori (17) Freeman (12) e Fantinelli (11).

Trapani Shark-Flat Service Fortitudo Bologna 57-89 (10-19, 18-20, 19-28, 10-22)

Trapani Shark: Notae 11, Horton 12, Renzi, Imbrò 10, Mian 5, Pugliatti, Mobio, Marini 5, Mollura 7, Rodriguez 3, Pullazi 7. All.Parente

Flat Service Fortitudo Bo: Giordano, Sergio 3, Aradari 17, Bolpin 6, Panni 8, Kuznetsov 2, Fantinelli 11, Freeman 12 Ogden 24, Morgillo 4, Taflaj 2. All.Caja