Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La preview della 1^ giornata nel girone Verde

In partenza la Serie A2 Old Wild West 2023/24, si gioca la 1^ giornata nel girone Verde. Anticipo sabato 30 settembre Juvi Cremona-Cantù, domenica 1° ottobre il resto del programma.

Sabato 30 settembre, ore 20.30

Cremona: Ferraroni Juvi-Acqua S.Bernardo Cantù

Domenica 1° ottobre, ore 18.00

Torino: Reale Mutua-Benacquista Assicurazioni Latina

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Real Sebastiani Rieti

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Luiss Roma

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Trapani Shark

Domenica 1° ottobre, ore 20.45

Treviglio: Gruppo Mascio-Wegreenit Urania Milano

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

TREVIGLIO-URANIA MILANO IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 saranno ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata sarà inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile on demand sul portale Rai Play per i 15 giorni successivi alla data di disputa. Domenica 1° ottobre in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play il derby lombardo del girone Verde tra Gruppo Mascio Treviglio e Wegreenit Urania Milano, dal PalaFacchetti di Treviglio. Collegamento dalle ore 20.30, palla a due alle 20.45. Telecronaca di Edi Dembinski, commento tecnico di Sandro De Pol.

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

FERRARONI JUVI CREMONA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: sabato 30 settembre, 20.30

Arbitri: Costa, Miniati, Di Martino

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/mquOY

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La partita contro Cantù è la prima della nostra stagione, conosciamo il valore degli avversari, una squadra forte, profonda, ricca di talento ed esperienza e costruita per vincere il campionato. La nostra stagione parte da un avversario tosto, li rispettiamo, siamo desiderosi di fare una prova di grande orgoglio davanti al nostro pubblico per la prima partita. Vogliamo giocare la nostra pallacanestro più congeniale, cercheremo di sporcare gli attacchi avversari con una difesa consistente e dal canto nostro cercheremo di sfruttare al meglio i punti forti che abbiamo costruito in questa pre-season”.

Luca Vincini (giocatore) – “La partita contro Cantù ci mette subito davanti una squadra molto attrezzata per puntare alla Serie A, dove noi dobbiamo mettere in atto tutto il lavoro svolto in preparazione e le cose belle fatte in Supercoppa. Dobbiamo cercare di portare a casa due punti importanti davanti al nostro pubblico, per cominciare al meglio il nostro campionato”.

Note – Tutti presenti in casa Juvi.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “La prima di campionato è sempre una partita differente da tutte le altre, i valori delle singole squadre sono ancora un’incognita. Cremona è una squadra ben costruita che ha talento e profondità, certamente il nostro obiettivo è quello di avere da subito un’identità emotiva che sappia dare alla squadra la capacità di lottare e la fiducia nei propri mezzi, per fare questo confidiamo nella presenza dei nostri tifosi che oggi più che mai saranno fondamentali a supporto dei ragazzi”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Quella con Cremona sarà già una sfida importante, perché loro sono cresciuti rispetto a un anno fa, quando erano alla prima stagione in A2. Dovremo approcciare la gara con grande convinzione, perché ci aspetta un inizio di campionato con tante insidie. Abbiamo cercato di far fruttare al meglio l’ultima settimana di allenamenti, perché il momento degli esperimenti è ormai finito e serviranno subito i risultati. E tutti adesso vogliono giocare partite che contano”.

Note – Nessun ex e nessun indisponibile. La squadra sarà al completo.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com. Aggiornamenti live sui canali social @pallcantu.

REALE MUTUA TORINO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 1° ottobre, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Maschietto, Marzo

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/svyDS

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “L’attesa è finita: è arrivato il momento di leggere le carte di questo campionato e iniziare a capire quanto le indicazioni del precampionato saranno confermate nella prima partita della stagione regolare. Sarà interessante vedere l’approccio di tutte le squadre con la prima giornata di un campionato che si preannuncia competitivo. Noi siamo chiamati ad un incontro iniziale sul nostro campo: sappiamo che Latina è una squadra particolare e insidiosa, ma siamo determinati a portare a casa i primi due punti davanti ai nostri tifosi”.

Niccolò De Vico (giocatore) – “Siamo carichi per la nuova stagione. Sarà un campionato difficile e competitivo, a partire dalla gara di domenica contro Latina, ma noi ci siamo preparati al meglio: vogliamo iniziare con una vittoria davanti al nostro pubblico”.

Note – Matteo Schina non sarà a disposizione per la prima giornata a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le condizioni di Donte Thomas (elongazione del muscolo ileopsoas) sono monitorate quotidianamente, per valutare la sua eventuale disponibilità per domenica.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI LATINA

Vincenzo Cavazzana (vice allenatore) – “Senza dubbio i ragazzi hanno lavorato per un mese e mezzo e sono pronti ad affrontare questa nuova avventura. A Torino ci attende una battaglia tosta, perché è una delle squadre che, già lo scorso anno, ha dimostrato il proprio potenziale e, se non fosse stato per gli infortuni, sarebbe arrivata più avanti. Ha mantenuto la struttura della scorsa stagione con il nucleo di italiani che dà solidità ed energia, oltre che qualità cestistica, ed è stata aggiunta l’esperienza di Cusin, che porta ulteriore stabilità al gruppo. La matricola americana Kennedy è molto interessante e Pepe è un giocatore che può rompere la partita, perché è un grande realizzatore. Noi dovremo assolutamente pareggiare la loro energia”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Domenica finalmente inizia la stagione. Come al solito c’è un po’ di emozione per la prima di campionato, ma abbiamo tanta voglia di cominciare. Andiamo a Torino, che è sempre un campo molto difficile dove andare a giocare, anche perché è un’ottima squadra e ha un nucleo di italiani che gioca insieme già dallo scorso anno. Noi stiamo lavorando bene, sappiamo che dobbiamo essere concentrati al massimo sul nostro piano partita, sul fare bene le nostre cose, andare lì e giocare la miglior partita possibile per cominciare al meglio questa stagione”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 1° ottobre, 18.00

Arbitri: Maschio, Grappasonno, Ferretti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/ciBT0

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Ci apprestiamo ad affrontare Rieti, che durante il precampionato ha già delineato un’identità abbastanza chiara, che è fedele a quella che è la richiesta del suo allenatore. Mi aspetto una partita contro una squadra che difenderà molto duro e che può contare in attacco su due grandi individualità da parte degli americani (Jazz Johnson e Hogue, ndr), aiutati dagli italiani, giocatori con qualità e funzionali. Hanno fatto bene in Supercoppa e sarà una partita difficile. Noi dobbiamo andare oltre le difficoltà che abbiamo riscontrato nel precampionato, le chiacchiere stanno a zero; ogni

problematica dobbiamo lasciarla alle spalle, davanti al nostro pubblico e spero che il loro supporto e la loro energia ci possa dare una spinta in più”.

Albano Chiarastella (giocatore, capitano) – “Siamo contenti che finalmente inizia il campionato, abbiamo avuto una preparazione non al top per via di diversi infortuni ma non cerchiamo alibi, andiamo ad affrontare una squadra che fa della fisicità e dell’aggressività la sua forza; hanno due ottimi americani, con italiani che conoscono molto bene la categoria ed un allenatore che ha già vinto il campionato. Cercheremo di contrastare la loro fisicità e poi siamo davanti al nostro pubblico, che ci ha mostrato sin da subito il loro affetto; speriamo riempia il palazzetto”.

Note – Inizia ufficialmente il campionato di Serie A2 e la Fortitudo Agrigento ricomincia da una vecchia conoscenza: la Real Sebastiani Rieti, finalista playoff di Serie B nel 2022, quando a prevalere fu la Moncada Agrigento. Domenica 1° ottobre alle ore 18 al PalaMoncada si ritrovano due squadre che hanno voluto fortemente la Serie A2. Tante cose sono cambiate dalla sfida di quel 22 giugno 2022, in primis le due panchine, oggi presiedute da coach Damiano Pilot per Agrigento e Alessandro Rossi per Rieti. Poche ma solide le certezze in casa Fortitudo, come il capitano Albano Chiarastella, Lorenzo Ambrosin, Mait Peterson ed il rientrante Nicolas Morici, al suo esordio ufficiale nella categoria. Agrigento viene da una Supercoppa a due facce, con la splendida vittoria contro Trapani, che poi ha vinto il trofeo, e la sconfitta all’esordio contro Nardò; le assenze per infortunio hanno pesato non poco ed hanno condizionato la preparazione della squadra. Ancora in dubbio la presenza dei due americani in campo, Cohill e Polakovich, entrambi ancora sulla via del recupero definitivo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Abbiamo il piacere e l’onore di rappresentare un nome storico del basket italiano nel campionato di A2 e vogliamo farlo nel miglior modo possibile. Quest’anno sarà un campionato difficile, con almeno 8-9 squadre di prima fascia, cercheremo di ritagliarci il nostro spazio. Agrigento è trasferta dura, contro una squadra che costruisce le proprie fortune in casa”.

Nazzareno Italiano (allenatore) – “La prima di campionato è sempre un’emozione particolare, ci sarà sicuramente un po’ di tensione mista a pressione, perché chiaramente ‘chi ben comincia…’. Dovremo essere bravi a capire fin da subito che è solo un passo di un lungo cammino, quindi non dovremo fare nient’altro che riproporre in una versione, se possibile migliore, quello che stiamo facendo insieme da un mese e mezzo circa. Andare in campo e dare tutto quello che abbiamo”.

Note – Assente Lorenzo Piccin per infortunio alla caviglia.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

NOVIPIÙ MONFERRATO – LUISS ROMA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 1° ottobre, 18.00

Arbitri: Terranova, Cassinadri, Calella

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/lVXZ3

QUI MONFERRATO BASKET

Fabio Di Bella (capo allenatore) – “La squadra c’è, sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo lavorato molto per farci trovare pronti per questo inizio di campionato, giochiamo in casa e sappiamo l’importanza del match. La Luiss Roma è una squadra particolare, una squadra frizzante, che ha mantenuto l’ossatura con la quale è stata promossa dalla Serie B, aggiungendo giocatori di talento e atleti con una certa esperienza e nome per la categoria. Sarà uno scontro interessante. Il fatto di essere in casa deve essere uno stimolo in più per fare bene, davanti ad un pubblico che ci sta seguendo. Dagli abbonamenti già fatti, alla presenza durante gli allenamenti, alle parole di incitamento con la quale i tifosi ci stanno facendo sentire tutto il loro supporto. Noi abbiamo il compito di farli emozionare, appassionarli, ma anche e soprattutto quello di vincere”.

Agustin Fabi (giocatore) – “Il calendario parte subito molto forte. Domenica è già molto importante. Noi in casa dobbiamo fare bene, per dare quella impronta alla nostra stagione. Non sarà una partita facile, ma noi dobbiamo lottare. E soprattutto in casa dovremo cercare di lasciare per strada pochi punti. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita, iniziato con le prime amichevoli e gare di Supercoppa. Siamo un gruppo mixato fra giovani e giocatori più esperti. Siamo tutti in un momento particolare di carriera, dove abbiamo tantissima motivazione e desiderio di dire la nostra da protagonisti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Siamo all’esordio in Serie A2 e stiamo vivendo questi giorni con tanta attesa ed entusiasmo. Sarà una giornata importante per i giocatori attuali, ma anche per tutti quei ragazzi che in questi anni si sono avvicendati all’interno della squadra e che vedono coronare quello che sembrava fino a qualche anno fa solo un sogno. La partita di Casale è solo l’inizio del nostro cammino, nell’attesa di toglierci la soddisfazione di riportare il basket di Serie A2 nella Capitale, calcando il parquet del Pala Tiziano”.

Riccardo Murri (giocatore, capitano) – “Esordire in Serie A2 è stato a lungo il sogno per tanti di noi che non hanno mai affrontato questa categoria. Monferrato è una Società presente da anni a questo livello della pallacanestro, a differenza nostra, e con giocatori esperti. In Supercoppa hanno dato filo da torcere a due squadre molto valide come Cantù e Torino, che lotteranno per la promozione. Poter disputare un campionato come questo in una città come Roma è assolutamente fantastico; nonostante siamo una neopromossa, vogliamo cercare di lasciare il segno come abbiamo fatto la scorsa stagione”.

Note – Prima gara della propria storia in Serie A2 per la Luiss Roma. Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

ELACHEM VIGEVANO – TRAPANI SHARK

Dove: PalaElachem, Vigevano (Pv)

Quando: domenica 1° ottobre, 18.00

Arbitri: Ursi, Marzulli, Picchi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/bRXZ8

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Siamo andati a costruire un gruppo di ragazzi che lavorano tantissimo, con un entusiasmo che dovremo proteggere durante la stagione. Siamo come quei studenti che concentrano due anni in uno e compiono uno sforzo in più, come stiamo facendo noi. Lavoriamo con dedizione, però dovremo arrivare alla fine preparati. Il nostro percorso di crescita sarà settimanale, è evidente che c’è una classifica di rispettare, ma dobbiamo andare oltre, recependo domenicalmente un segnale in più. Trapani sarà solamente una tappa del cammino che si chiuderà la prossima primavera, senza dimenticare i nostri obiettivi. Domenica saremo senza D’Alessandro, che rimarrà fuori un po’ di tempo per infortunio, ma non sarà un alibi. Affronteremo una squadra con obiettivi diversi dai nostri, ha vinto dominando la Supercoppa, senza un americano e il capitano Mollura; li affronteremo giocando una pallacanestro fisica, con l’ambizione di competere al loro livello, davanti al nostro pubblico. Penso che tutti insieme possiamo quantomeno mettere in difficoltà una squadra che finora ha dimostrato di essere la migliore”.

Ike Smith (giocatore) – “È un’esperienza eccitante, ho parlato molto con coach Pansa e la dirigenza in queste settimane. Vigevano è una città viva, sembra di vivere in famiglia. La squadra ha molti tifosi, particolarmente caldi. Ho guardato alcune partite del campionato italiano, mi sembra molto fisico, dove ogni minimo errore viene puntualmente punito dagli avversari. Stiamo imparando a conoscere i nostri avversari di domenica, personalmente non conosco i loro americani, ma ne ho sentito parlare molto bene”.

Note – Assente Lorenzo D’Alessandro per un risentimento inguinale.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook e Instagram.

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “Iniziare il campionato è sempre un’emozione. Arriviamo molto carichi per la vittoria della Supercoppa, ma adesso inizia un’altra storia. Sarà un campionato molto lungo e faticoso e bisognerà essere bravi a vivere giorno per giorno e ridurre al minimo i passi falsi. Vigevano è una squadra che già si conosce molto bene, hanno mantenuto il nucleo di giocatori che hanno vinto lo scorso campionato di B, a cui hanno aggiunto due ottimi USA. Avranno un entusiasmo travolgente ed il pubblico sarà il loro sesto uomo”.

Marco Mollura (giocatore, capitano) – “Per me sarà un doppio esordio: in campo ed in campionato. Da capitano sono fiero di quello che i miei compagni hanno fatto fino ad oggi e la vittoria della Supercoppa è un traguardo stupendo. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach e di aiutare i miei compagni. Vigevano ha l’entusiasmo della neopromossa e dobbiamo approcciare al match con determinazione e gestire i ritmi del match”.

Note – Tutti a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 1° ottobre, 20.45

Arbitri: Radaelli, Capurro, Praticò

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Disputare quarti di finale, semifinale e finale di Supercoppa ha permesso di prepararci al meglio dal punto di vista fisico, tecnico e agonistico per l’avvio di questa nuova stagione. Siamo entusiasti di poter iniziare questo nuovo percorso in casa, insieme ai nostri tifosi, in coincidenza con il ritorno del campionato di A2 in diretta su RaiSport. Sappiamo di incontrare una squadra molto competitiva, che si è rafforzata rispetto alla scorsa stagione, in particolare aggiungendo un significativo backup del playmaker con Davide Bonacini e inserendo un elemento importante sul perimetro come Giovanni Severini, senza dimenticare l’arrivo di Gerald Beverly, che in passato ha giocato nella serie A italiana. Così come in Supercoppa, per noi saranno determinanti l’energia, la qualità della nostra difesa e l’atteggiamento per 40 minuti”.

Brian Sacchetti (giocatore) – “La partita di domenica sarà un match da affrontare con molta attenzione e con un approccio molto aggressivo, sia dal punto di vista mentale, sia sotto l’aspetto fisico. Conosciamo bene i nostri avversari perché in questo avvio di stagione ci siamo già affrontati due volte, in amichevole e in Supercoppa, e sappiamo cosa dobbiamo fare per portare a casa i primi due punti. Siamo tutti motivati per rifarci dalla finale di Supercoppa. Stiamo lavorando bene: sappiamo che è la prima partita davanti al nostro pubblico e vogliamo subito regalargli una gioia”.

Note – Iracor, azienda con sede a Misano Gera d’Adda (Bg) dedicata alla distribuzione di attrezzature per la purificazione dell’aria e la sanificazione di ambienti chiusi, è match sponsor della gara. Il quintetto trevigliese esibirà la nuova divisa firmata EA7. Tra i giocatori dell’Urania, ci sono due ex biancoblù: Giddy Potts (17 gare con 250 punti in maglia Gruppo Mascio nel 2021/22) e Ion Lupusor (55 partite e 347 punti realizzati tra 2021 e 2022). È il terzo appuntamento stagionale tra trevigliesi e milanesi, che si sono già affrontati in amichevole e in Supercoppa. Per quanto riguarda i 9 precedenti in gare ufficiali, la Blu Basket conduce 5-4.

Media – La gara è il primo evento trasmesso da RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre) dopo l’accordo stipulato tra LNP e Rai per i diritti della trasmissione in esclusiva lineare free della Serie A2: telecronaca di Edi Dembinski e commento tecnico di Sandro De Pol. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Iniziamo il campionato contro una delle grandi favorite del torneo. Squadra fisica e solida Treviglio, che ha profondità, esperienza e qualità per arrivare sino in fondo alla competizione. Non sappiamo ancora se potremo disporre di Beverly, in caso di assenza del nostro centro cercheremo diverse soluzioni tattiche per provare a sfruttare al meglio altre nostre caratteristiche. Siamo consci di un calendario molto complesso già in avvio, dovremo essere pronti e reattivi per iniziare bene la stagione”.

Note – In dubbio Gerald Beverly per infortunio.

Media – Diretta tv in esclusiva su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre) e in streaming su Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport).

