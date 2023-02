Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 21^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la 21^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, ottava di ritorno. Anticipo sabato 11 febbraio tra Latina e Assigeco Piacenza, domenica 12 le restanti gare del turno.

Sabato 11 febbraio, ore 19.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-UCC Assigeco Piacenza

Domenica 12 febbraio, ore 17.00

Rieti: Kienergia-2B Control Trapani

Domenica 12 febbraio, ore 18.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Ferraroni Juvi Cremona

Cremona: Vanoli Basket-Urania Milano

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Novipiù Monferrato Basket

Domenica 12 febbraio, ore 20.30

Guidonia Montecelio: E-Gap Stella Azzurra Roma-Moncada Energy Agrigento

Riposa: Reale Mutua Torino

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 30 15 4 Gruppo Mascio Treviglio 28 14 4 Vanoli Basket Cremona 28 14 5 Reale Mutua Torino (-3 punti) 27 15 4 Urania Milano 20 10 9 Moncada Energy Agrigento 20 10 9 UCC Assigeco Piacenza 18 9 10 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7 11 2B Control Trapani 12 6 12 Ferraroni Juvi Cremona 10 5 13 E-Gap Stella Azzurra Roma 10 5 13 Novipiù Monferrato Basket 10 5 13 Kienergia Rieti 10 5 13

LE PARTITE

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: sabato 11 febbraio, 19.00

Arbitri: Wassermann, Costa, Tallon

Andata: 87-76

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (vice allenatore) – “La vittoria in trasferta sul campo di Cantù ha dimostrato tutte le potenzialità di Piacenza. Gli emiliani vantano il maggior numero di tiri da 2 punti segnati in media della Lega e l’americano McGusty è il miglior realizzatore del girone Verde. Hanno sopperito all’infortunio di Sabatini con l’innesto di Portannese e nell’ultima partita è rientrato Galmarini, assente dall’inizio della stagione. Torniamo al PalaBianchini con la voglia di conquistare 2 punti importanti per il prosieguo della stagione, contando sull’apporto del nostro pubblico”.

Ivan Alipiev (giocatore) – “Ne abbiamo parlato nello spogliatoio dopo l’ultima partita: la nostra stagione praticamente inizia questa settimana con la gara con Piacenza. Credo sia molto importante la maniera in cui approcceremo questa sfida, perché si tratta di un avversario del nostro calibro, che occupa la nostra stessa fascia di classifica, che abbiamo battuto nella partita dell’andata e con cui, se riusciremo a bissare il successo, potremo avere lo scontro diretto favorevole. Restano 6 gare per completare la prima fase di qualificazione, e molte di queste saranno determinanti, ma quella con Piacenza per noi è molto importante anche perché la giocheremo in casa di fronte al nostro pubblico, che spero capisca la situazione in cui ci troviamo e che i nostri tifosi vengano numerosi al palazzetto per sostenerci”.

Note – Roster al completo.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Latina è una squadra molto esperta e profonda, che conta ben nove senior all’interno del roster. Dobbiamo riscattare la deludente prova con Rieti e serviranno mettere in campo orgoglio, determinazione e quell’energia mentale che domenica ci è mancata. Sarà fondamentale essere ordinati e coinvolgenti in attacco, mentre in difesa dovremo limitare il loro ritmo, difendendo forte sui loro tiratori”.

Lorenzo Galmarini (giocatore) – “Sabato incontreremo un avversario con un roster di assoluto livello, che non rispecchia la loro posizione in classifica. Dovremo approcciare la partita come abbiamo fatto a Cantù, dimenticandoci della brutta prestazione contro Rieti, vogliamo voltare pagina e riscattarci. È una partita importante, anche perché loro sono sotto di noi in classifica e vogliamo riavvicinarci al sesto posto, in modo da avere una seconda fase più tranquilla in ottica playoff”.

Note – Gherardo Sabatini è ancora alle prese con la riabilitazione, dopo l’intervento chirurgico al piede destro e non sarà a disposizione dello staff tecnico. È invece tornato a disposizione Lorenzo Galmarini, già impiegato nell’esordio stagionale contro Rieti domenica scorsa.

KIENERGIA RIETI – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 12 febbraio, 17.00

Arbitri: Radaelli, Pellicani, Luca Attard

Andata: 20-0 a tavolino

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Partita fondamentale, la più importante da agosto ad oggi. Abbiamo carica e voglia, siamo in striscia da due partite e vogliamo continuare. Trapani è una squadra che si è modificata molto, quasi come noi, hanno due stranieri nei ruoli del 4 e del 5 e negli esterni Massone, che per impatto è il miglior italiano del campionato attualmente”.

Marco Timperi (giocatore, ala) – “Per noi è una finale, come le altre cinque partite che restano poi da giocare. Mi aspetto una partita dura, con due squadre che si giocano una posta in palio molto alta. Dobbiamo essere bravi a farci trascinare dall’entusiasmo e dal calore del nostro pubblico, che sicuramente sarà presente in numero elevato”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Media – Differita lunedì alle ore 22:30 su RTR, canale 176 del digitale terrestre. La gara di domenica contro Trapani viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita. Rieti ha un roster che sa cosa vuol dire vincere, muovono bene la palla e giocano bene insieme ed hanno aggiunto un giocatore d’area come Paci che ha già dimostrato il suo valore. Da parte nostra dovremo provare a coinvolgere di più i nostri lunghi e a dirigere il ritmo del match. Arde forte il desiderio di ribaltare lo 0-20 dell’andata in una partita che avevamo dominato per 33 minuti”.

Marco Rupil (giocatore) – “La vittoria contro la Stella Azzurra è stata fondamentale per la classifica, ma non deve farci arretrare di un millimetro nel nostro percorso di raggiungimento dell’obbiettivo salvezza. Siamo attesi da un’altra sfida fondamentale, in trasferta contro una squadra in forma. Sono sicuro che sarà un match intenso e di grande agonismo, ma ci faremo trovare pronti e proveremo a vendicare la sfortunata parentesi della partita di andata”.

Note – 8ª giornata di ritorno. Ancora in dubbio la presenza di Carter.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 12 febbraio, 18.00

Arbitri: Pazzaglia, Bertuccioli, Calella

Andata: 78-66

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3xsSKDb

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Il punto di riferimento dell’attacco della Juvi Cremona è Trevon Allen, guardia atletica che può segnare in tutti i modi. Di fianco a lui Davide Reati, che è un importante ex della Blu Basket, garantisce tiro da tre punti. Nel settore lunghi sono molto atipici, senza centro di ruolo e di riferimento: la coppia di ali composta da Bryce Douvier, anche lui ex Treviglio, e Ferdinando Nasello ha la capacità di giocare sia dentro l’area sia dall’arco dei 6.75. Questa loro versatilità sarà per noi un aspetto importante da fronteggiare. Difensivamente la squadra di Crotti è abituata a usare il cambio sistematico e anche lì dovremo farci trovare pronti per riuscire a costruire vantaggi utili in attacco”.

Eric Lombardi (giocatore) – “Abbiamo una partita difficile con una squadra che verrà sul nostro campo per vincere, combattendo per tutto l’incontro. Il nostro compito sarà quello di arginare il loro potenziale offensivo perimetrale, visto che hanno tanti giocatori con capacità di tirare da fuori e che possono fare canestro dalla distanza, tra i quali spicca il nostro vecchio compagno Reati. Il nostro obiettivo sarà quello di difendere forte contenendo le loro guardie, per poi poter imporre il nostro ritmo e la nostra esperienza per 40 minuti. Con l’assenza di Sacchetti dovremo farci ancora più forza ed essere più compatti: è una gara che si presenterà difficile per 40 minuti ma che, con la nostra energia e la nostra intensità, cercheremo in tutti i modi di portare a casa”.

Note – La sfida tra Blu Basket e Juvi torna dopo i precedenti degli Anni ‘80 allo Zanovello (in Serie B e B2) e del biennio 1994-1996 al PalaSansona di Cassano d’Adda (B1) e si svolge per la prima volta al PalaFacchetti. Nei 23 precedenti (compresi la Supercoppa 2022 e il match di andata al PalaRadi) sono 15 i successi dei biancoblù a fronte di 8 degli orogranata, però tutti ottenuti sul parquet cremonese. Tanti gli ex trevigliesi: in campo Davide Reati (309 presenze, 3080 punti in undici stagioni, di cui sei da capitano) e Bryce Douvier (15 gare con 246 punti nel 2017/18); in panchina Alessandro Crotti (vice di coach Ciocca a Treviglio nel biennio 2000-2002) ed Elvis Vacchelli (5 presenze e 1 punto nel 2006/07). L’attuale D.S. della Gruppo Mascio, “Clyde” Insogna, ha giocato in maglia JuVi nel triennio 1974-1977. Non sarà della gara il capitano Brian Sacchetti, operato in settimana alla mano sinistra.

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Ci apprestiamo a fare una trasferta difficile, per non dire difficilissima, contro una squadra che, da quando è allenata da coach Finelli ha un record di 11 vinte e 2 perse con scalpi molto illustri; è una squadra completa in tutti i ruoli e con l’aggiunta di Luca Vitali probabilmente faranno un ulteriore upgrade. Sarà una partita durissima, ma non avendo nulla da perdere la onoreremo con il massimo impegno e caparbietà”.

Davide Reati (giocatore) – “Per noi a Treviglio è una partita molto complicata, vista la caratura dell’avversario, come è stata per noi domenica scorsa contro la Vanoli; sarà una partita difficile, non abbiamo niente da perdere, le due squadre fanno un campionato diverso. Andiamo lì con la mente libera, cercando di fare la nostra partita, pur sapendo che Treviglio è una squadra forte, lunga e con giocatori importanti. Faremo del nostro meglio, cercando di migliorare dove nelle partite precedenti abbiamo faticato, in vista delle ultime partite che riteniamo più degli scontri diretti per noi”.

Note – Assente Brayon Blake per un infortunio al ginocchio sinistro, ex della partita Davide Reati, che ha militato a Treviglio per diversi anni.

VANOLI BASKET CREMONA – URANIA MILANO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 12 febbraio, 18.00

Arbitri: Dori, Marzulli, Ferretti

Andata: 88-59

QUI VANOLI CREMONA

Carlo Campigotto (assistente allenatore) – “Domenica affrontiamo una squadra ricca di talento che predilige sicuramente la metà campo offensiva. Dobbiamo stare attenti specialmente nel controllo del ritmo e cercare di essere più fisici possibili in difesa contro i loro principali terminali offensivi”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Nelle fila milanesi, Andrea Amato è ex della partita, avendo disputato parte della stagione 2016/17 in maglia Vanoli.

Media – L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Abbiamo di fronte l’ennesima sfida contro una squadra tra le, grandi, favorite del torneo. La Vanoli ha tanta qualità, con un roster profondo, in grado di cambiare inerzia in ogni momento della gara. Come contro Treviglio dovremo cercare di interpretare al meglio la partita. Mostrando la giusta dose di aggressività e dedizione difensiva. Nel contempo cercando anche il nostro miglior basket offensivo, a prescindere da eventuali assenze. Un test estremamente importante per poi prepararci alle quattro sfide decisive che chiuderanno la prima fase di campionato”.

Note – Niente da segnalare.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: Pala Fit Line, Desio (Mb)

Quando: domenica 12 febbraio, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Lupelli, Ugolini

Andata: 77-65

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Contro Monferrato è una partita importante, perché vogliamo tornare alla vittoria prima della sosta. Veniamo da due sconfitte consecutive, ma tra quella con Piacenza e quella con Agrigento, mi ha lasciato più l’amaro in bocca la prima. Dobbiamo cercare di avere maggiore costanza di rendimento e non tutti questi sbalzi. Anche a Trapani avevamo avuto alti e bassi. Non siamo in un momento brillante e dobbiamo uscirne. Sono sicuro che domenica venga fuori lo spirito di rivalsa dei nostri ragazzi. Panchina corta? Abbiamo un roster con otto giocatori di livello, non cerchiamo scuse”.

Note – Tutti disponibili in casa Cantù.

Media – La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (allenatore) – “Affrontiamo la squadra prima in classifica e la squadra probabilmente con più talento dell’intero campionato. Il fatto che vengano da due sconfitte consecutive non deve confonderci, perché non farà altro che alzare il loro livello di attenzione, soprattutto giocando sul loro campo. In questo momento noi non possiamo permetterci il lusso di scegliere quali partite sono da vincere e quali no, siamo in una condizione di classifica che ci impone di provarci sempre, quindi, qualora ci fosse anche solo una minima possibilità di portare a casa la partita noi abbiamo l’obbligo di provarci, presentandoci nel miglior modo possibile e pronti a fare una partita di grande agonismo”.

Note – Non sarà della partita Matteo Formenti a causa di un affaticamento muscolare.

Media – La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Palasport, Guidonia Montecelio (Rm)

Quando: domenica 12 febbraio, 20.30

Arbitri: Ursi, Capurro, Cassina

Andata: 63-91

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La partita casalinga ci vede affrontare la vera e propria sorpresa dell’attuale campionato 2022/23, la neopromossa Fortitudo Agrigento. La nostra avversaria conta su un gruppo solido, coeso, che gioca una pallacanestro fatta di intensità e condivisione. I tre italiani di punta, Grande, Ambrosin e Chiarastella, protagonisti della promozione della stagione scorsa e dell’attuale campionato, sono coadiuvati da due statunitensi dalle solide prestazioni, come il centro Marfo e la guardia Francis. Si tratta di una sfida stimolante per noi, una partita che dovremmo affrontare alzando il livello della nostra intensità e impegnandoci per vincere la lotta a rimbalzo, fattore chiave per il controllo del ritmo del gioco”.

Note – Alessandro Grande, attualmente alla Fortitudo Agrigento, ha un passato nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma.

Media – Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “La Stella Azzurra Roma è una squadra in ascesa, sia come risultati che come qualità di gioco, hanno inserito un giocatore che li ha aiutati ad avere più equilibrio e continuità ed il lavoro di Bechi alla lunga si è fatto sentire. Il loro cammino casalingo recita 3 vittorie in fila, mentre il nostro ruolino esterno ci dice che non siamo ad oggi maturi e pronti, anche nei giocatori più rappresentativi, per strappare una vittoria lontano da Agrigento che manca da tempo. La nostra settimana è stata alternata da buoni momenti e da fasi in cui la vittoria con Cantù si è fatta sentire in termini di appagamento, sta a noi fare un passo in avanti e rimanere affamati e concentrati, per ambire ad una prestazione che per una squadra come la nostra deve necessariamente nascere dal desiderio”.

Note – La stagione della Fortitudo Agrigento fin qui è stata più che soddisfacente, fatta di grandi vittorie contro big del campionato contro Treviglio e Cantù, e qualche scivolone contro squadre ad oggi in posizione inferiore in classifica. Proprio per questo motivo non si può sottovalutare il match di domenica alle 20:30 contro la Stella Azzurra Roma a Guidonia, una squadra reduce da tre vittorie casalinghe e decisamente migliorata sotto tutti i punti di vista rispetto al girone di andata. Per la squadra di coach Cagnardi, dopo la storica vittoria contro la capolista Cantù, questa partita assume un ruolo importante in vista della seconda parte del campionato, che decreta le griglie per i playoff e playout; alla Fortitudo una vittoria in casa della Stella Azzurra darebbe una spinta importante verso la matematica salvezza ed altrettanto importante è ritrovare una vittoria esterna, che manca dal 23 ottobre 2022 contro la Juvi Cremona. Attualmente la Stella Azzurra occupa l’ultima posizione insieme a Npc Rieti, Juvi Cremona e Monferrato, mentre Agrigento si trova quinta a pari merito con l’Urania Milano.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST