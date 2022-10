Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 4^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la quarta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde: anticipo sabato 22 ottobre tra Assigeco Piacenza e Stella Azzurra Roma, domenica 23 le altre sfide del turno.

Sabato 22 ottobre, ore 17.00

Piacenza: UCC Assigeco-E Gap Stella Azzurra Roma

Domenica 23 ottobre, ore 12.00

Cremona: Ferraroni Juvi-Moncada Energy Agrigento

Trapani: 2B Control-Urania Milano

Domenica 23 ottobre, ore 18.00

Torino: Reale Mutua-Novipiù Monferrato Basket

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Gruppo Mascio Treviglio

Latina: Benacquista Assicurazioni-Vanoli Basket Cremona

Riposa: Kienergia Rieti

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Vanoli Basket Cremona 6 3 0 Gruppo Mascio Treviglio 4 2 0 Novipiù Monferrato Basket 4 2 1 Acqua S.Bernardo Cantù 4 2 1 2B Control Trapani 2 1 1 Moncada Energy Agrigento 2 1 2 Urania Milano 2 1 2 UCC Assigeco Piacenza 2 1 2 Kienergia Rieti 2 1 2 Ferraroni Juvi Cremona 2 1 2 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 2 Reale Mutua Torino (-3 punti) 1 2 1 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 2

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: sabato 22 ottobre, 17.00

Arbitri: Martellosio, Tallon, Grappasonno

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VFBc1u

QUI UCC PIACENZA

Fabio Farina (assistente allenatore) – “La Stella Azzurra ha disputato solo due partite visto il turno di riposo e nell’ultima ha portato al supplementare una big di questo campionato come Treviglio. È una squadra esperta che può contare su giocatori che conoscono alla perfezione questo campionato come Giachetti, Rullo, Chiumenti e Ferrara. Ripartiamo dalle cose positive fatte e dalle certezze che in questo momento abbiamo”.

Federico Miaschi (giocatore) – “La prossima partita non sarà per nulla semplice, come d’altronde tutte le altre di questo campionato. La Stella Azzurra è una formazione esperta ed è riuscita a mettere in grande difficoltà una grande squadra come Treviglio, portando la partita all’overtime. Il nostro obiettivo sarà quello di concentrarci su noi stessi, metterci la giusta cattiveria e riscattare la sconfitta di Torino. Non vogliamo perdere l’occasione di fare due punti in casa nostra, il nostro approccio sarà sicuramente molto aggressivo e determinato”.

Note – Coach Stefano Salieri dovrà ancora fare a meno di Lorenzo Galmarini, alle prese con la riabilitazione post-intervento. Tra le fila della Stella Azzurra Roma sono presenti due ex giocatori dell’Assigeco: Alberto Chiumenti (ex capitano e bandiera dell’Assigeco che conta più di 160 presenze con la squadra dal 2011 al 2016) e Roberto Rullo, vecchia conoscenza Assigeco (in quel di Casalpusterlengo nella stagione 2009/10).

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “L’anticipo della quarta giornata di campionato ci vede affrontare Piacenza, una compagine molto compatta e intensa. Il loro record di 1 vinta e 2 perse non deve trarre in inganno riguardo la forza della squadra, dato che le sconfitte sono arrivate al supplementare e in trasferta con squadre di primo livello, Vanoli Cremona e Torino. Dal canto nostro dovremo fare una partita accorta, attenti a limitare il numero delle palle perse e mantenendo equilibrio all’interno dei 40 minuti, dando il massimo per vincere la battaglia a rimbalzo, fondamentale contro un team così atletico e fisico”.

Dut Mabor (giocatore) – “Abbiamo ancora l’amaro in bocca per la sconfitta arrivata solo all’ultimo momento contro Treviglio, la voglia di riscatto deve essere la nostra principale arma per cercare di fare bene su un campo difficile come quello di Piacenza. Anche gli avversari vengono da una sconfitta al supplementare e saranno ugualmente motivati: dovremo cercare di metterli in difficoltà cercando di imporre il nostro ritmo, concentrati da inizio gara”.

Note – Nessuna nota particolare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

FERRARONI JUVI CREMONA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 23 ottobre, 12.00

Arbitri: Maschio, Tarascio, Di Martino

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VIGOYz

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Siamo in una situazione di emergenza ma questo non significa prendere alibi: sarà un’occasione per i nostri Under di dimostrare quello che valgono e per tutti per alzare un po’ l’asticella. La partita presenta diverse insidie a partire da un lungo d’area molto importante, Marfo, fino ad un pacchetto di tiratori di prim’ordine. Loro usano più passaggi che palleggi e dobbiamo limitare il ‘flow’ offensivo, questa sarà una delle chiavi della partita. Vogliamo riprenderci dalla brutta prestazione contro l’Urania”.

Davide Reati (giocatore) – “Per noi è una partita importante perché dobbiamo riscattare la brutta sconfitta di Milano e, anche se abbiamo qualche problema fisico, cercheremo di arrivare al meglio. Riteniamo Agrigento una diretta avversaria per la classifica, loro vengono da una bella vittoria a Rieti e vorranno continuare su questo trend. Ce la metteremo tutta davanti al nostro pubblico”.

Note – Non sono a disposizione di coach Alessandro Crotti il centro Antonio Iannuzzi e il play Gabriele Spizzichini.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La partita contro Agrigento sarà seguita sui social della Ju-Vi, sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juvibasketcremona1952) che su Instagram (@juvicremona).

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Ci aspetta la terza trasferta nelle prime quattro partite della stagione, il calendario ci ha costretto a velocizzare il nostro processo di crescita e la settimana di lavoro ci ha visto concentrati e determinati, come deve essere per una squadra come la nostra. La Juvi Cremona è una squadra che in casa ha vinto contro Torino, certificando il proprio potenziale e arriva da una settimana particolare con vicissitudini interne che sicuramente hanno alzato il loro livello di attenzione e agonismo; ci aspettiamo una squadra pronta a mettere in campo ogni risorsa a disposizione partendo dal tandem USA composto da Trevon Allen e Brayon Blake, che è in grado di determinare ogni partita. Ma non commetteremo l’errore di sottovalutare gli altri componenti del roster, dal probabile rientro di Iannuzzi all’energia di Nasello, ponendo attenzione al giovane Boglio ed alle caratteristiche emotive degli altri componenti; è un team che è stato promosso dalla Serie B e sappiamo bene cosa significhi, coach Crotti saprà sicuramente preparare i suoi giocatori a questa importante sfida, ma troverà una Fortitudo Agrigento pronta, coesa e determinata a strappare questa vittoria”.

Note – Dopo la prima vittoria stagionale, in casa della NPC Rieti, arriva un’altra trasferta ostica ed impegnativa per la Fortitudo Agrigento che, reduce da ottime prestazioni, cerca i due punti in casa della Juvi Cremona guidata dal coach Alessandro Crotti, fin qui a pari merito con la squadra di Devis Cagnardi; la Ferraroni è stata vincente con la Reale Mutua Torino e sconfitta con NPC Rieti e Urania Milano. Due squadre che si daranno battaglia per non rimediare la terza sconfitta in quattro partite; sono due punti pesanti ed Agrigento non vuole fermarsi dopo la prestazione superlativa mostrata a Rieti. Il roster è al completo e sta bene, gli americani stanno adattando sempre di più il loro gioco alle dinamiche di squadra ed agli schemi di coach Cagnardi.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

2B CONTROL TRAPANI – URANIA MILANO

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: domenica 23 ottobre, 12.00

Arbitri: Dionisi, Maschietto, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3TBbwRs

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Milano è una squadra costruita per fare bene ed è allenata molto bene. Hanno un paio di giovani interessanti come Ebeling e Valsecchi e tantissimi italiani veterani della categoria che possono sempre fare la differenza come Amato, Pullazi, Montano e Piunti. Se a questi aggiungiamo due americani molto forti come Potts e Hill possiamo intuire che non verranno a Trapani in vacanza, ma per strappare la vittoria. Da parte nostra molto passerà dall’approccio alla gara e dalla tenuta mentale nei 40 minuti”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Non siamo contenti di come abbiamo approcciato l’ultima partita a Casale e se vogliamo giocarci le nostre chance di vittoria con Milano non dovremo commettere lo stesso errore, perché poi recuperare un break è sempre difficile e non ti permette di essere lucido nel finale. Vogliamo vincere e conquistare questi 2 punti per noi e per i nostri appassionati tifosi”.

Note – 4ª giornata di andata. Marco Rupil sarà assente a causa della frattura del menisco esterno. Rei Pullazi è un ex della sfida, avendo militato a Trapani nella stagione 2018/19.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter ufficiale (https://twitter.com/PallacanestroTP) di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “A Trapani ci aspetta una gara molto difficile, i siciliani hanno una squadra molto completa e capace di girare le partite non solo con il talento, ma anche con energia ed agonismo, trascinati spesso dal loro capitano Mollura. Da parte nostra veniamo da una gara positiva con la Juvi Cremona, dovremo provare e replicare la stessa attenzione difensiva, fattore determinante nella nostra prima vittoria in campionato, cercando allo stesso tempo di continuare la crescita anche a livello offensivo”.

Note – Assente il capitano Giorgio Piunti, incerta la presenza di Andrea Amato, infortunatosi nell’ultima gara con la Juvi Cremona.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REALE MUTUA TORINO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 23 ottobre, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Chersicla, Coraggio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3S7ZhuI

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “La prima considerazione è che giochiamo nuovamente sul nostro campo, fattore importante e nel quale confidiamo che possa avere valenza per il contributo che può arrivare, per ottenere la terza vittoria in quattro partite. Sia noi che Monferrato siamo diversi rispetto alla partita di Supercoppa. È passato del tempo, le squadre sono cresciute e hanno apportato delle modifiche sull’interpretazione del gioco. Le caratteristiche individuali di Monferrato ovviamente sono le stesse, però la squadra ha cambiato modo di esprimere questo talento; perciò, dobbiamo adeguarci alla loro nuova dimensione. È quindi una partita importante e insidiosa, ma l’idea che noi abbiamo sempre quando scendiamo in campo è di lavorare per ottenere un risultato positivo, che possa farci scalare qualche altra posizione in classifica”.

Luca Vencato (giocatore) – “Un derby è sempre una partita speciale, ricca di emozioni e tensioni. Vogliamo fare un ulteriore passo in avanti, contando sull’ apporto del nostro pubblico per tenere inviolato il nostro campo. Siamo carichi e motivati per questa importante sfida”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Franco Ciani.

Media – La gara sarà in diretta in streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “Domenica a Torino affronteremo una partita sia di grande spessore tecnico, visto il valore dell’avversario, che emotivo trattandosi di un derby. La Reale Mutua è una squadra solida e duttile avendo diversi giocatori versatili in grado di farti male in più modi. Difendono aggressivamente, per questo sarà importante la qualità delle nostre esecuzioni mentre dal punto di vista difensivo dovremo essere concentrati nell’arco di tutti i 40 minuti, in quanto Torino ha giocatori che alternativamente possono accendersi in momenti diversi della partita. Sicuramente grande attenzione dovrà essere riservata a Pepe che, pur partendo dalla panchina, rappresenta un vero fattore per la sua capacità di accendersi e produrre veri e propri break, come ha già dimostrato contro Piacenza. Sappiamo che i nostri tifosi si stanno organizzando per seguirci numerosi e siamo certi che ci faranno sentire il loro supporto anche lontano dal PalaEnergica Paolo Ferraris”.

Luca Valentini (giocatore) – “Torino è un’ottima squadra, allenata benissimo da un tecnico esperto come coach Franco Ciani. Noi dobbiamo fare tesoro di quello che sappiamo fare in campo: difendere forte e provare a correre il più possibile, sapendo che loro sono una squadra molto attrezzata per questo campionato”.

Note – Non sarà a disposizione Luca Valentini, ancora convalescente dopo l’infortunio al piede.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: Pala Fit Line Desio, Desio (Mb)

Quando: domenica 23 ottobre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Pellicani, Giovannetti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3MH795g

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Dobbiamo temere tutte le squadre e fare il nostro. Cantù deve pensare a sé stessa, poi tra dieci partite faremo un bilancio di dove siamo. Abbiamo giocato tre partite di campionato a oggi e tra i due gironi solo Udine ha vinto facile le prime uscite, le stesse Vanoli Cremona e Treviglio hanno dimostrato di fare fatica. Le squadre meno accreditate ci mettono più voglia e aggressività. Ecco, noi dobbiamo pareggiare questa voglia. Noi non dobbiamo sentirci già arrivati, solo perché siamo Cantù. A livello tecnico, invece, per come siamo strutturati mi aspetto più tiri aperti e canestri da tre”.

Tommaso Sacchetti (assistente allenatore) – “Siamo tutti molto concentrati su noi stessi, prima ancora che sui nostri avversari. La mia sensazione è che sarà una partita difficilissima. Siamo due squadre che non si nascondono, è una partita molto sentita e già importante. Per noi arriva dopo la sconfitta contro la Vanoli Cremona, non ci poteva essere miglior test per metterci alla prova e per provare a rifarci immediatamente”.

Note – Non sarà del match Francesco Stefanelli, che non si è mai allenato in gruppo durante la settimana e che sta seguendo delle terapie mirate per alleviare un dolore alla schiena. Sarà del match invece Lorenzo Bucarelli, che giovedì non si è allenato per un colpo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com e sulle app per smartphone e tablet. La gara del PalaRadi verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI TREVIGLIO

Michele Carrea (allenatore) – “Ci approcciamo a una trasferta molto complicata sul campo di una squadra di grande ambizione, di grande tradizione e con un grande allenatore. Tutto questo deve essere un grande stimolo per fare uno sforzo ulteriore in fase di preparazione e nel momento della gara. Noi siamo dentro al percorso che ci aspettavamo: gli infortuni e il cambio del lungo straniero hanno rallentato il processo di costruzione delle sicurezze dal punto di vista offensivo e difensivo, ma stiamo crescendo. Abbiamo la squadra al completo: siamo tutti vogliosi di affrontare Cantù per dimostrare la nostra competitività con un’avversaria di cui conosciamo il valore, sia per il collettivo sia per le individualità”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Con Cantù ci aspetta una partita molto impegnativa, su un campo caldo come quello di Desio. Per noi è un bel test per vedere a che punto siamo nella nostra crescita di squadra. Cantù è una squadra di grande talento, profonda, con giocatori esperti, con un allenatore top ed è candidata alla promozione: è una bella sfida anche da giocare. Le nostre due vittorie ottenute al fotofinish ci hanno dato sicurezza e ci hanno aiutato ad affrontare nel modo giusto questa settimana. Siamo consapevoli dell’ambiente che troveremo a Desio, ma sono sicuro che a livello emotivo e di intensità faremo una buona partita”.

Note – Per la seconda stagione consecutiva Pallacanestro Cantù e Blu Basket 1971 si incrociano: nel 2021/22 due vittorie dei trevigliesi (sul parquet di Desio in Supercoppa e al PalaFacchetti in campionato) e una dei brianzoli (in casa, nel girone di ritorno). È invece la quindicesima sfida in famiglia Sacchetti tra papà “Meo”, coach dell’Acqua S.Bernardo, e Brian, capitano della Gruppo Mascio: i precedenti sono equamente divisi con 7 vittorie a testa.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – VANOLI CREMONA

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 23 ottobre, 18.00

Arbitri: Moretti, Bonotto, Luca Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3MKFRe9

QUI LATINA

Alberto Cacace (giocatore) – “Son passati ormai due mesi da quando abbiamo cominciato, nel gruppo si è creato un rapporto molto speciale, vivendo sempre tutti insieme ed essendo tutti molto giovani. Personalmente un po’ di fatica l’ho fatta all’inizio, ora mi sto ambientando, perchè rispetto alla Serie B, questo è un campionato totalmente diverso. Le letture di gioco, la velocità, l’intensità, la fisicità sono completamente differenti. Quando abbiamo disputato la prima partita con Monferrato eravamo un po’ legati, in parte sicuramente emozionati, mentre l’ultima a Treviglio ci ha visto affrontare un avversario di prima categoria, che ha messo in campo un’aggressività cui non abbiamo saputo rispondere e qualche volta ci siamo tirati indietro. Come diceva anche il coach, sono stati dei dettagli a fare la differenza, la loro esperienza nel finale si è fatta vedere, perchè 4 punti non sono tanti, e l’unico rammarico è quello di non essere riusciti a chiuderla sul +2 con l’inerzia in nostro favore. Sicuramente è stato un match che ci è servito come esperienza per il futuro, iniziando proprio dalla prossima gara con la Vanoli Cremona, che è anche più fisica di Treviglio. Per noi, per lo spirito, per il morale la gara di domenica è fondamentale. Affronteremo la squadra top del girone, che nel turno precedente ha vinto bene anche con Cantù (altra testa di serie insieme a Treviglio), e che, al momento, è sicuramente la più forte. Giocare in casa ci dà certamente uno stimolo in più, oltre al fatto di sfidare la capolista, e conquistare il successo ci solleverebbe tanto il morale, anche in vista della trasferta successiva ad Agrigento, che per noi sarà importantissima prima del turno di riposo. L’approccio giusto sarà quello di essere pronti ad affrontare una squadra molto più esperta di noi. Sarà determinante anche il supporto dei nostri tifosi, che speriamo vengano numerosi, anche perché la prossima partita casalinga sarà tra circa un mese”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Stiamo aggiungendo di settimana in settimana dei piccoli mattoncini: penso che anche la partita con Cantù vada letta in questa direzione, stiamo facendo bene soprattutto nella metà campo difensiva, con sprazzi di buon attacco, consapevoli però che è la difesa il nostro punto di forza. La vittoria con Cantù ci ha portato grande entusiasmo, ma la testa è andata subito a Latina che è un campo storico di questo campionato. Una squadra, Latina, a cui piace correre, con un mix di giocatori esperti e giovani che fanno di atletismo e intensità i loro punti di forza. È un gruppo interessante. Servirà una partita di 40 minuti perché Latina è brava a giocare break e noi dovremo essere bravi a stare nella partita, con durezza mentale, fino al termine”.

Joseph Mobio (giocatore) – “Vincere le prime tre partite ci ha trasmesso fiducia e positività. Anche se è presto, poiché il campionato è appena iniziato, penso che ci abbiano dato consapevolezza di quello che possiamo e dobbiamo fare e dei nostri mezzi. Affronteremo la partita contro Latina con delle sicurezze in più. Non sarà sicuramente una partita da prendere sottogamba, perché Latina è squadra che può metterci in difficoltà. Hanno dei lunghi atletici che vanno bene a rimbalzo e guardie che possono creare e trovare punti. Come sempre dovremo iniziare dalla difesa per poi trovare il ritmo della partita”.

Note – Nessuna novità da segnalare.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

