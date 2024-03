Serie B F4 SF – Herons Montecatini vince la battaglia contro Roseto e vola in finale

La Final Four di Coppa Italia di Serie B si apre con una sfida ai massimi livelli in fatto di intensità ed agonismo. Al termine di 40′ densi di energia la Febo Montecatini piega la resistenza della Liofilchem Roseto e si assicura l’accesso alla finale di domani. Montecatini ha il grosso merito di reagire dopo essere andata sotto di 16 punti in un primo tempo complicato. La reazione prima dell’intervallo e poi un secondo tempo equilibrato ai massimi livelli. Roseto paga il non aver capitalizzato a dovere l’ottima prima parte della gara e un finale dove non sono entrati i tiri decisivi. Radunic è il miglior realizzatore dei termali con 17 punti, 16 dei quali arrivano nel secondo quarto e cioè quando Montecatini è rientrata in carreggiata, ma sul successo della squadra di Barsotti ci sono anche le firme di Benites ed Arrigoni decisivi nel finale. Roseto porta quattro uomini in doppia cifra (Durante 16, Klyuchnyk 13, Petracca e Santiangeli 12) ma ha poco dal resto della squadra.

Subito grande intensità al PalaTiziano tra due squadre che sbagliano qualche tiro di troppo a inizio gara. Roseto trova il primo guizzo con Durante per portarsi sul 9-17, Montecatini inizia a perdere qualche pallone e vede i rivali allontanarsi. Parziale di 8-0 per gli abruzzesi che vanno sull’11-25 esaltando il pubblico che li ha seguiti fino alla Capitale. Negli ultimi attimi del primo quarto Sgobba riesce a portare ossigeno ai termali che chiudono sotto 17-25 grazie anche al canestro sulla sirena del loro esperto elemento.

Nel secondo quarto Roseto parte fortissimo e si porta sul +16 (22-38) con tutto il collettivo di Gramenzi a realizzare il break. Nella seconda parte del periodo però Montecatini si accende. Matej Radunic, fino a questo momento in pieno anonimato, si accende letteralmente. Parziale di 15-0 per Montecatini con il croato capace di segnare 13 dei suoi 16 punti realizzati tutti nel secondo periodo. Roseto accusa il colpo di una partita tolta di mano in un lampo per il 39-40 dell’intervallo.

La ripresa inizia con ancor più intensità. Dell’Uomo porta avanti Montecatini (43-41) ma poi è ancora Roseto a trovare il guizzo. 10-0 per gli abruzzesi che vanno sul 43-51 trascinati da Santiangeli che mette la tripla del +8 a -5’46” con Barsotti che chiama timeout. Roseto ha problemi di falli, Guiana, Petracca e Klyuchnyk ne hanno tre e vanno ovviamente gestiti. Montecatini riduce sul 49-51 trovando una tripla di Chiera e muovendo il punteggio con i liberi. E con lo scarto di due punti in favore della Liofilchem si arriva all’ultima mini-pausa (51-53).

Una partita di rara intensità si fa bellissima nell’ultimo quarto dove le due squadre continuano a rispondersi con il classico colpo su colpo. Vantaggi sempre minimi da una parte e dall’altra, Roseto va sul 59-62 con la tripla di Klyuchnyk ma poi Montecatini beneficia di un grande momento di Arrigoni. A -1’50” Dell’Uomo porta avanti la Febo, Klyuchnyk fa 2/2 ai liberi per il 67-68 che sarà anche l’ultimo vantaggio della partita per la squadra di Gramenzi. A -46” dalla fine il gioco da tre punti di Arrigoni spinge i termali verso la finale (70-68). Mantzaris fallisce la tripla del vantaggio, si lotta a rimbalzo con il fallo di Roseto che manda in lunetta Benites per i due liberi del 72-68 a -19” dalla fine. Ultimo tentativo dei biancoblu ma Santiangeli sbaglia da tre punti. Il finale se possibile è ancor più concitato. C’è un colpo al volto subito da Petracca, il tecnico alla panchina rosetana. Chiera potrebbe chiudere ogni discorso ma fa addirittura 0/3 ai liberi. Roseto chiude in attacco, sbagliando ancora da tre punti. Un errore che consegna definitivamente il passaporto per la finale a una determinatissima Febo Montecatini.

Fabo Herons Montecatini-Liofilchem Roseto (17-25, 22-15, 12-13, 21-15)

Fabo Herons Montecatini: Benites 14, Carpanzano n.e., Chiera 5, Natali 9, Arrigoni 11, Magrini n.e, Lorenzetti n.e, Giancarli n.e., Dell’Uomo 8, Lorenzi n.e, Sgobba 8, Radunic 17. All.Barsotti

Liofilchem Roseto: Durante 16, Maiga n.e,, Dervishi n.e., Donadoni, Guiana, Tamani 6, Mantzaris 8, Klyuchnyk 13, Santiangeli 12, Thioune, Petracca 13. All.Gramenzi